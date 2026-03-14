Verkaufsbörse: Zwei erfolgreiche Eigenmarken aus dem Bereich Regenbekleidung und Gummistiefel

Wir unterstützen E-Commerce-Unternehmer bei Kauf und Verkauf von Onlineshops, Amazon-Firmen und Internetportalen. Wir sind die Spezialisten dafür und vereinen langjährige E-Commerce-Erfahrung und das Know how aus über 65 Unternehmensverkäufen und -käufen. Wir beraten Sie im Vorfeld Ihrer Entscheidung zum Firmenverkauf, ermitteln den marktgängigen Wert eines Onlineshops und begleiten sie bis zum erfolgreichen Onlineshop Verkauf. Unser Honorar ist zu 100% erfolgsabhängig.

Dieser Artikel wird Ihnen vorgestellt von: shopanbieter.de / Marcedo GmbH - Eigenanzeige -

(Anbietertext): Wir sind ein Unternehmen mit über zehnjähriger Erfahrung im europaweiten Onlinehandel und bedienen dabei die meisten relevanten Verkaufskanäle. Zum Verkauf stehen zwei Eigenmarken aus dem Bereich Regenbekleidung und Gummistiefel, samt Markenrechten und dazugehörigen Onlineshops auf Basis Shopify.

Die Eigenmarken sind im Markt erfolgreich eingeführt und erzielen nachfolgende Umsätze vor Retouren in den Jahren 2023 bis 2025

2023 3,556 MIO Euro

2024 3.486 MIO Euro

2025 2.974 MIO Euro

Der Umsatzrückgang ist bedingt durch eine Konsolidierung des Angebotsportfolios der Eigenmarke I, welche sowohl auf Frauen als auch auf Männer ausgerichtet ist.

Die Eigenmarke II, welche ausschließlich sich an Frauen richtet, ist in dem erzielten Umsatz stabil.

Die Waren haben eine hohe Qualität und werden in einem gehobenen Preissegment erfolgreich angeboten.

Die Umsätze werden über verschiedene Verkaufsplattformen als auch eigene Markenshops erzielt. Der dabei erzielte Rohertrag liegt über 70%. Die Retourenquote bei weniger als 35%.

Besonderes Potential, welches es zu entwickeln gilt, liegt in der Internationalisierung, in der Ausdehnung des Portfolios als auch dem konsequenten Einsatz von Social Media für die Kundengewinnung.

In einem Versuch wurde Eigenmarke I im B2B Bereich erfolgreich angeboten. Gerne berichten wir zu Erfahrungswerten und dem sich daraus ergebenden Potential. In unserer Gesamtstrategie legen wir einen zunehmend anderen Fokus und möchten dieses Geschäft an einen Kunden abgeben, der über das Wissen und die finanziellen Mittel verfügt diese Eigenmarken mit Engagement weiterzuentwickeln. Ein Kaufpreis ist somit nicht das einzige Kriterium für einen erfolgreichen Verkauf der Eigenmarken.

Die Webshops wurden im Jahr 2025 auf Basis Shopify neu aufgestellt und erzielen sehr gute Konversionsraten. Die Shops sind angeschlossen an Klaviyo für die konsequente Nutzung von Newslettern.

Waren werden über europäische Hersteller / Importeure aus verschiedenen Produktionsstandorten bezogen. Eine Übernahme des Warenbestandes ist optional, wenn auch wünschenswert.

Bei Interesse kontaktieren Sie den Verkäufer bitte über die E-Mail-Adresse regenbekleidung@shopanbieter.de. Ihre E-Mail wird direkt an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.