Verkaufsbörse: Onlineshop mit Strumpfwaren, Stickerei und Textilerzeugnissen

Wir unterstützen E-Commerce-Unternehmer bei Kauf und Verkauf von Onlineshops, Amazon-Firmen und Internetportalen. Wir sind die Spezialisten dafür und vereinen langjährige E-Commerce-Erfahrung und das Know how aus über 65 Unternehmensverkäufen und -käufen. Wir beraten Sie im Vorfeld Ihrer Entscheidung zum Firmenverkauf, ermitteln den marktgängigen Wert eines Onlineshops und begleiten sie bis zum erfolgreichen Onlineshop Verkauf. Unser Honorar ist zu 100% erfolgsabhängig.

(Anbietertext): Ein seit über 20 Jahren bestehendes, am Markt bekanntes Unternehmen soll aus Altersgründen einen neuen Eigentümer erhalten. Das Unternehmen in Form einer GmbH wird derzeit von einer Alleingesellschafterin geführt. Das Geschäft wird in erster Linie online, auch über etablierte Plattformen, abgewickelt. Die Online-Handelssysteme sind auf dem neuesten Stand.

Darüber hinaus besteht ein Ladengeschäft mit einer 200 qm² großen Büro- und vor allem Lagerfläche. Das Geschäft liegt in Rheinhessen, ist gut erreichbar und es gibt dort keine Parkplatzprobleme. Das Sortiment mit ca. 20.000 Artikeln im Bereich Socken, Feinstrumpf und Socken deckt die Kundenbedürfnisse umfassend ab. Auch individuelle Sockenanfertigungen sind schon bei kleiner Stückzahl möglich. Bestickungen werden im Geschäft selbst vorgenommen.

Ein hoher Bestand an Qualitätssocken ist vorhanden. Dieser kann übernommen oder separat erworben werden. Auch ein Verkäuferdarlehen ist hierfür möglich. Der am Markt sehr bekannte Name ist als Marke geschützt. Auf Wunsch ist der derzeitige Inhaber bereit, in der Übergangszeit zu beraten oder mitzuarbeiten. Jahresumsatz 550T €.

Bei Interesse kontaktieren Sie den Verkäufer bitte über die E-Mail-Adresse strumpfwaren@shopanbieter.de. Ihre E-Mail wird direkt an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.

Photo credit: depositphotos.com