Verkaufsbörse: Erfolgreicher Fliesen-Onlineshop zu verkaufen – etabliertes Geschäftsmodell mit Wachstumspotenzial

Dieser Artikel wird Ihnen vorgestellt von: shopanbieter.de / Marcedo GmbH - Eigenanzeige -

(Anbietertext): Der Onlineshop ist ein seit Jahren erfolgreich geführter und im Markt etablierter Onlineshop im Bereich Fliesen und Zubehör. Mit einem treuen Kundenstamm, erprobten Prozessen und einer hervorragenden SEO-Platzierung bietet der Shop ideale Voraussetzungen für Investoren oder strategische Käufer. Der Käufer kann sofort starten und auf einer soliden Basis weiter wachsen.

Die Stärken des Shops liegen in seiner etablierten Marktposition, jahrelangen Präsenz im Fliesenfachhandel sowie einer exzellenten Online-Sichtbarkeit. Als renommierte Marke mit Top-Bewertungen und der Auszeichnung „TOP ONLINE SHOP 2024 – Fünf Sterne“ überzeugt das Geschäft mit knapp 800 Produkten und einem konstant hohen Ranking (Top 3 im Keyword Search).

Der Kundenstamm umfasst über 9.000 Käufer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, mit einem hohen Anteil an wiederkehrenden Bestellungen. Eine starke Lieferantenbasis mit langjährigen Partnerschaften garantiert beste Einkaufskonditionen und zuverlässige Abläufe. Dank eingespielter Prozesse für Lieferung und Retouren, einer effizienten Dropshipping-Strategie sowie einem etablierten Zollprozess für Lieferungen in die Schweiz ist der Betrieb bestens organisiert.

Umsatz und Ertrag

Die finanziellen Kennzahlen unterstreichen die Attraktivität: Umsatzsteigerungen von bis zu 30 % jährlich, ein Jahresumsatz 2024 von ca. 400.000 € und ein EBIT von 15–20 % zeigen eine stabile Entwicklung mit weiterem Wachstumspotenzial.

Der Verkauf erfolgt als Asset Deal, frei von Altlasten und steuerlich optimierbar für den Käufer.

Das Investment eignet sich ideal für Baustoffhändler, Baumärkte, Fliesenleger-Firmen, bestehende Shop-Betreiber zur Portfolioerweiterung sowie institutionelle und private Investoren.

Chancen für Käufer

Ein sofortiger Start dank bestehender Infrastruktur und SEO-Performance, Skalierung durch gezieltes Marketing, Erschließung zusätzlicher Vertriebskanäle wie Marktplätze oder B2B, Ausbau des Sortiments sowie langfristige Kundenbindung über den etablierten Kundenstamm.

Dieses Angebot bietet Ihnen die Möglichkeit, ein erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen ohne Risiken zu übernehmen – mit attraktiven steuerlichen Vorteilen und besten Voraussetzungen für weiteres Wachstum.

Bei Interesse kontaktieren Sie den Verkäufer bitte über die E-Mail-Adresse fliesen@shopanbieter.de. Ihre E-Mail wird direkt an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.