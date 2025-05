Verkaufsbörse: Marke & Onlineshop für Inneneinrichtungen

Wir unterstützen E-Commerce-Unternehmer bei Kauf und Verkauf von Onlineshops, Amazon-Firmen und Internetportalen. Wir sind die Spezialisten dafür und vereinen langjährige E-Commerce-Erfahrung und das Know how aus über 65 Unternehmensverkäufen und -käufen. Wir beraten Sie im Vorfeld Ihrer Entscheidung zum Firmenverkauf, ermitteln den marktgängigen Wert eines Onlineshops und begleiten sie bis zum erfolgreichen Onlineshop Verkauf. Unser Honorar ist zu 100% erfolgsabhängig.

(Anbietertext): Seit der Gründung im Jahr 2020 hat sich unsere Marke – inklusive Online-Shop – als führende Adresse für DIY-Enthusiasten etabliert. Wir sind spezialisiert auf Wandverkleidungen mit Polsterpaneelen sowie passende Accessoires. Mit einer loyalen Kundenbasis und einer starken Präsenz auf namhaften Marktplätzen wie Amazon, Otto und Etsy bieten wir eine attraktive Gelegenheit für zukunftsorientierte Investoren oder Unternehmer.

Durch eine konsequente Produktauswahl im Premiumsegment, bei der Qualität und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen, hat sich die Marke im Laufe der Jahre einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet – sowohl bei Privatkunden als auch bei Innenarchitekten, Raumplanern und Gewerbekunden.

Die Marke verfügt über ein exzellent aufgebautes Produktions- und Logistiknetzwerk in Osteuropa. Dieses ermöglicht nicht nur kosteneffiziente Fertigungsprozesse, sondern auch kurze Lieferzeiten. Der Direktversand von Standardprodukten sowie maßgefertigten Sonderlösungen an Endkunden gewährleistet dabei ein hohes Maß an Flexibilität und Kundenzufriedenheit.

Angebotsumfang

Im Kaufpreis enthalten sind die Markenrechte (Eigenmarke), Marken-Domains, ein optimierter Online-Shop, etablierte Marktplatz-Listings, Social-Media-Präsenzen, Kundendaten, Marketingmaterialien, Konzepte zur Produkterweiterung, ein bewährtes Lieferanten- und Fulfillment-Netzwerk sowie auf Wunsch ein vorhandener Lagerbestand und eine strukturierte Übergabe.

Weitere wichtige Informationen

Hier finden Sie einen Überblick über zusätzliche Eckdaten, die das Potenzial und die Effizienz des bestehenden Geschäftsmodells unterstreichen.

Umsatzverteilung nach Verkaufskanal: Online-Shop (35%), Marktplätze Amazon, Otto, Etsy (65%)

Betreuung durch Agentur im Bereich SEO (hervorragende Google-Rankings) und SEA (Google-Ads)

Aktuell nur begrenztes Performance-Marketing, daher großes Wachstumspotenzial

Geringes bis mittleres Arbeitspensum durch Automatisierung (ca. 1 Mitarbeiter bis 20 Std./Woche)

Standortunabhängigkeit

Das Geschäftsmodell ist vollständig remote betreibbar. Der Direktversand vom Hersteller in Osteuropa ermöglicht eine Lieferzeit von 3–5 Werktagen – auch für Sonderanfertigungen. Dadurch ist ein effizienter und kundenorientierter Fulfillment-Prozess sichergestellt.

Wichtige Kennzahlen

Die nachfolgenden Kennzahlen geben einen transparenten Einblick in die wirtschaftliche Performance und die operativen Stärken des Unternehmens.

Umsatz (netto): 2022 – 630.000 €, 2023 – 969.000 €, 2024 – 642.000 €

Marge (EBITDA inkl. GF-Gehalt): 25 %

Hervorragende Google-Rankings für Haupt-Keywords (Position 1–3)

Niedrige Rücksendequote durch Briefversand von Mustern

+2.000 Bewertungen auf Reviews.io, Amazon, Otto und Etsy

Wachstumspotenziale

Das Unternehmen bietet eine Vielzahl an attraktiven Wachstumshebeln, die bei gezielter Umsetzung zu einer deutlichen Umsatzsteigerung und Marktpositionierung führen können.

Skalierung durch vorhandene Struktur

Einführung Direktversand vom Hersteller

Produktsortiment-Erweiterung (Größen, Farben, Editionen)

Optimierung im Bereich Sonderanfertigungen

Ausbau von Social-Media- und Influencer-Marketing

Performance-Marketing (Facebook, Instagram, Google)

Internationalisierung B2C & B2B (Europa)

Erweiterung Marktplatzgeschäft

Ausbau B2B-Bereich (Einzelhandel, Innenausstatter, Hospitality)

Hinweis: Aufgrund struktureller Veränderungen im Unternehmen wurden insbesondere im Bereich Marketing in den vergangenen 12 Monaten keine zielgerichteten Maßnahmen umgesetzt. Daher ist das Potenzial für Optimierungen sowie für Umsatz- und Gewinnsteigerungen in diesem Bereich als besonders hoch einzuschätzen.

Im Kaufpreis enthalten

Im Rahmen der Übernahme erhalten Sie nicht nur die Marken- und Vertriebsrechte, sondern auch ein vollumfängliches, schlüsselfertiges Paket zur direkten Weiterführung und Skalierung des Geschäfts.

Marken-Domains & Shopify-Account mit SEO-Rankings

+650 Kundenbewertungen auf Reviews.io

Amazon-Listings mit +750 Produktbewertungen

Etsy-Store mit +3.250 Bestellungen und +380 Bewertungen

Instagram & Facebook: +7.000 Follower

Kundendatenbank

Hochwertige Produkt- und Lifestylebilder

Konzepte zu Produktentwicklungen/-erweiterungen

Markenrechte für Deutschland & GTIN-Nummern (EAN)

Langjähriges Lieferantennetzwerk (Osteuropa) mit Direktversand

Lagerbestand auf Anfrage (ca. 25.000 €)

Gebrandete Produkt- und Versandverpackungen

Übergabe & Einführung in alle Prozesse nach Vereinbarung

Fazit

Mit diesem Exposé präsentiert sich eine etablierte Marke mit starkem Wachstumspotenzial, soliden Strukturen und exzellentem Ruf im Markt. Die Kombination aus hochwertigem Produktsortiment, optimierter Online-Präsenz und effizienter Logistik bietet ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Übernahme und Skalierung. Für Unternehmer:innen oder Investor:innen, die auf der Suche nach einem zukunftsorientierten Geschäftsmodell im Bereich E-Commerce und Interior Design sind, stellt dieses Angebot eine einzigartige Gelegenheit dar.

Bei Interesse kontaktieren Sie den Verkäufer bitte über die E-Mail-Adresse innen@shopanbieter.de. Ihre E-Mail wird direkt an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.

Photo credit: depositphotos.com