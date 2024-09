Verkaufsbörse: Onlineshop für Interieur Design (Möbel und Wohnaccessoires)

Wir unterstützen E-Commerce-Unternehmer bei Kauf und Verkauf von Onlineshops, Amazon-Firmen und Internetportalen. Wir sind die Spezialisten dafür und vereinen langjährige E-Commerce-Erfahrung und das Know how aus über 65 Unternehmensverkäufen und -käufen. Wir beraten Sie im Vorfeld Ihrer Entscheidung zum Firmenverkauf, ermitteln den marktgängigen Wert eines Onlineshops und begleiten sie bis zum erfolgreichen Onlineshop Verkauf. Unser Honorar ist zu 100% erfolgsabhängig.

(Anbietertext): Etablierter Online Shop / Einzelunternehmen für Interieur Design (Möbel und Wohnaccessoires) steht aus privaten Gründen zum Verkauf aus.

Der Online Shop besteht seit 2008.

Bestehende Zertifizierung bei Trusted Shops seit 2008. Die Zertifizierung läut im September 2024 aus kann aber innerhalb von 3 Monaten zu den gleichen Konditionen reaktiviert werden.

Der Domainname / Firmenname ist bis einschl. 2029 geschützt.

Durchschnittsumsatz ca. 300 TEUR / 600 TEUR / pro Jahr.

Viele Abonnenten, gute Kunden- und Herstellerkontakte.

Der Verkauf der Produkte erfolgte online sowohl an Privatkunden als auch an Unternehmen, Behörden, etc.

Der Lagerbestand steht nicht zum Verkauf aus.

Der Onlineshop kann ortsunabhängig betrieben werden.

Der Verkäufer sorgt für eine geeignete Einarbeitung und steht selbstverständlich nach der Übernahme zur Verfügung.

Wir bieten den Shop zu einem Preis von 25 000 Euro an.

Bei Interesse kontaktieren Sie den Verkäufer bitte über die E-Mail-Adresse sinterieur@shopanbieter.de. Ihre E-Mail wird direkt an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.

