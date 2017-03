GD Star Rating

(Pressemitteilung): Schöppingen/Bonn, 11.01.2017 – Für alle Entwickler, Partner und Kontributoren des Open Source Shopsystems „Shopware“ gibt es jetzt eine umfangreiche Hilfe für die Arbeit und Weiterentwicklung der Software. Der renommierte Rheinwerk Verlag, der in seinem Portfolio „Rheinwerk Computing“ viele Standardwerke im Bereich der Software-Entwicklung führt, hat vor wenigen Tagen das in Zusammenarbeit mit Shopware-Entwickler Daniel Nögel entstandene Werk „Shopware: Das Handbuch für Entwickler“ veröffentlicht.

Eines der wichtigsten technischen Bücher

Alle relevanten Bereiche

Dem Rheinwerk Verlag war es schon länger ein Anliegen, ein Shopware-Handbuch zu veröffentlichen, wie Stephan Mattescheck aus der Programmleitung anführt: „Wir haben vor längerer Zeit festgestellt, dass es auf dem Markt Bedarf für ein Shopware-Handbuch gibt. Mit dem jetzt erhältlichen Werk ist uns ein umfassendes Werk gelungen, das für Entwickler alle relevanten Bereiche in der Arbeit mit Shopware und dessen Anpassung abdeckt.“

Das Handbuch ist ausgerichtet auf die Arbeit mit Shopware ab der Version 5.2. Behandelt werden unter anderem die Themen „Shopware-Installation“, „Shopware kennenlernen“, „Shopware anpassen und Templating“, „Plugin-Entwicklung“, „Shopware-API“, „Backend-Entwicklung“ und „Best Practices“.

Das Buch ist im Fachhandel und auf allen bekannten Internet-Plattformen sowie unter www.rheinwerk-verlag.de erhältlich.

