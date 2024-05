Gute Gelegenheit: Sehr attraktiver Onlineshop für Emaille-Produkte in Küche und Bad

Wir unterstützen E-Commerce-Unternehmer bei Kauf und Verkauf von Onlineshops, Amazon-Firmen und Internetportalen. Wir sind die Spezialisten dafür und vereinen langjährige E-Commerce-Erfahrung und das Know how aus über 65 Unternehmensverkäufen und -käufen. Wir beraten Sie im Vorfeld Ihrer Entscheidung zum Firmenverkauf, ermitteln den marktgängigen Wert eines Onlineshops und begleiten sie bis zum erfolgreichen Onlineshop Verkauf. Unser Honorar ist zu 100% erfolgsabhängig.

Das Unternehmen ist seit 2006 am Markt. Es erreichte 2023 einen Online-Umsatz von etwas über 1 Mio. € und eine Ebitdaquote von 11,8%. Ein fairer kalkulatorischer Unternehmerlohn wurde hier bereits berücksichtigt. Da aus persönlichen Gründen ein schneller Verkauf favorisiert wird, ergibt sich eine gute Kaufgelegenheit für Interessenten.

Heute ist das Unternehmen für seine Kunden und Lieferanten eine Institution in Bezug auf Emaille-Produkte. Auf der Lieferantenseite haben sich vielfältige und vertrauensvolle Beziehungen entwickelt. Hersteller und Großhändler betrachten es als wichtigen Fachhändler. Die Wertschätzung der Kunden spiegelt sich in den vielen Bewertungen mit einer hervorragenden Bewertungsnote von ø 4,9 von 5 Sternen bei Trusted Shops wieder.

Die Renaissance der Emaille begann ab ca. 2010 und hält sich seit deren vorläufigem Höhepunkt im Coronawinter 2020/2021 unvermindert stabil auf hohem Niveau. Das gestiegene Interesse an umweltfreundlichen und nachhaltigen Produkten, sowie der Trend zu einem rustikalen oder vintage-inspirierten Küchenstil dürfte dazu beigetragen haben, dass der Markt für emailliertes Kochgeschirr seitdem stark gewachsen ist. Die Branchenzahlen belegen dies eindrucksvoll.

So geht der Marktforschungsdienst Fortune Business Insights in einem Branchenbericht für das Jahr 2022 von einem Umsatz in Europa in Höhe von 575,5 Mio. US-$ aus. Im selben Bericht wird weiter davon ausgegangen, dass der weltweite Umsatz alleine in den Jahren 2023 – 2030 um 70% steigen wird.

Das stark gestiegene Interesse, lässt sich an den Suchanfragen bei Google ablesen. So wurden im Dez. 2020 die häufigsten Suchanfragen für den Suchbegriff „emaille“ bei Google Deutschland verzeichnet. Dieser Zeitraum bildet daher den Referenzwert 100 ab. Die Suchanfragen im Dez. 2023 lagen bei 84% der Anfragen im Dez. des Corona-Jahres 2020.

Verkauft wird der erfolgreich laufende Online-Handel, das Ladengeschäft wird aufgelöst.

Da sich der Inhaber lange Zeit vor allem als stationärer Einzelhändler mit hoher Beratungsexpertise verstand, sind viele Potentiale und Möglichkeiten im E-Commerce und Online-Marketing nach wie vor ungenutzt. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, den Webshop voranzutreiben, sowie Umsatz und Ertrag zu steigern. Es ist lediglich dem Fokus auf das Ladengeschäft und der persönlichen Situation des Inhabers geschuldet, dass diese Chancen nicht umgesetzt wurden. Die größten Quick-wins sind u.a. der Ausbau des Online-Marketing, und die Erweiterung des Vertriebs auf Marktplätze, wie Amazon, Otto, Kaufland etc.

Das Unternehmen soll verkauft werden, da sich die persönlichen Lebensumstände des Inhabers, initiiert durch einen privaten Umzug, geändert haben und das Ladengeschäft und alle anderen Räumlichkeiten aufgegeben werden. In diesem Zusammenhang hat sich der Inhaber entschlossen, sich, nach 18 Jahren vom Unternehmen zu trennen und sich anderen Projekten zu widmen.

Die Werthaltigkeiten des Geschäftsbetriebes können ab sofort übergeben werden.

Für dieses Unternehmen suchen wir einen Übernehmer, der idealerweise Kenntnisse im E-Commerce und Online-Marketing mitbringt, um die hervorragenden Potentiale schnell heben zu können. Dies sind jedoch keine zwingend notwendige Vorraussetzungen.

Das Unternehmen ist voll verlegbar. Der Verkäufer sorgt für eine geeignete Einarbeitung.

Bitte fragen Sie uns nach einem NDA unter info@marcedo.de. Wir senden Ihnen gerne bei weiterem Interesse ein ausführliches Memorandum zum Projekt zu.

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und eine kurze Unternehmens- bzw. Personendarstellung (3-5 Sätze) enthalten. Auf diese Weise können wir uns von Ihrer Seriosität überzeugen.