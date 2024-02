Verkaufsbörse: Schmuckmarke zu verkaufen

Wir unterstützen E-Commerce-Unternehmer bei Kauf und Verkauf von Onlineshops, Amazon-Firmen und Internetportalen. Wir sind die Spezialisten dafür und vereinen langjährige E-Commerce-Erfahrung und das Know how aus über 65 Unternehmensverkäufen und -käufen. Wir beraten Sie im Vorfeld Ihrer Entscheidung zum Firmenverkauf, ermitteln den marktgängigen Wert eines Onlineshops und begleiten sie bis zum erfolgreichen Onlineshop Verkauf. Unser Honorar ist zu 100% erfolgsabhängig.

(Anbietertext): Seit seiner Gründung im November 2021 hat der Shop eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen, mit einem Umsatz von 4.053 € in den ersten zwei Monaten, 54.734 € im Jahr 2022 und einem außergewöhnlichen Sprung auf 176.576 € im Jahr 2023 – ein Anstieg von über 220%. Dieser Erfolg wurde erreicht, obwohl aus privaten Gründen in vier Monaten des Jahres 2023 keine Werbung geschaltet wurde.

Das Angebot umfasst sechs exklusive Schmuckkollektionen, die komplett inhouse designt und speziell für unseren Shop hergestellt wurden. Jedes Schmuckstück zeichnet sich durch einen Anhänger mit unserem Firmenlogo aus und ist aus einem speziellen, allergiefreundlichen Edelstahl gefertigt, der Komfort und Langlebigkeit garantiert. Mit einer Conversion Rate (CR) von 2,5% über das gesamte Jahr 2023 und einem durchschnittlichen Bestellwert von über 60 €, beweist unser Shop eine starke Marktposition und Kundenbindung.

Ein weiterer herausragender Vorteil unseres Online-Shops ist die Nutzung von Shopify, einer führenden E-Commerce-Plattform, die für ihre Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit bekannt ist. Zusätzlich hebt sich unser Shop durch ein individuell codiertes Premium-Theme ab, das nicht nur das Einkaufserlebnis unserer Kunden durch eine optimierte Benutzeroberfläche verbessert, sondern auch die Einzigartigkeit und Attraktivität unseres Angebots unterstreicht. Diese Kombination aus leistungsstarker Plattform und maßgeschneidertem Design bildet die ideale Basis für weiteres Wachstum und eine erfolgreiche Zukunft im Online-Handel.

Der Name und der Slogan unseres Shops sind in Deutschland rechtlich geschützt, was eine exklusive Markenidentität und einen Wettbewerbsvorteil sichert. Durch die Automatisierung des E-Mail Marketings und gezielte Werbekampagnen auf Meta und Google haben wir eine solide Kundenbasis aufgebaut. Dennoch liegt ein enormes Wachstumspotenzial brach, das durch die Erzeugung von organischem Content, die Expansion auf neue Plattformen wie TikTok und die Implementierung von Influencer Marketing erschlossen werden kann.

Zum Verkauf steht nicht nur der Online-Shop, sondern auch ein umfangreiches Inventar, das Ware im Wert von über 17.000 € EK (ohne Einfuhrumsatzsteuer und Versandkosten) der Verkaufspreis der Ware liegt zwischen 170 K bis 240 K es kommt darauf an, welcher Rabatt angeboten wird, über 3.500 hochwertig gebrandete Schmuckschachteln und 3.000 gebrandete Versandumschläge mit einem Einkaufswert von 2.200 € EK (ohne Versandkosten und Einfuhrumsatzsteuer) umfasst. Diese Ressourcen bieten eine hervorragende Grundlage für die sofortige Fortsetzung und Expansion des Geschäftsbetriebs.

Verkaufspreis: 35.000 €

Bei Interesse kontaktieren Sie den Verkäufer bitte über die E-Mail-Adresse schmuck3@shopanbieter.de. Ihre E-Mail wird direkt an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.