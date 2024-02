Verkaufsbörse: Etablierter Online-Shop für hochwertige Wohnaccessoires sucht engagierten Nachfolger

Wir unterstützen E-Commerce-Unternehmer bei Kauf und Verkauf von Onlineshops, Amazon-Firmen und Internetportalen. Wir sind die Spezialisten dafür und vereinen langjährige E-Commerce-Erfahrung und das Know how aus über 65 Unternehmensverkäufen und -käufen. Wir beraten Sie im Vorfeld Ihrer Entscheidung zum Firmenverkauf, ermitteln den marktgängigen Wert eines Onlineshops und begleiten sie bis zum erfolgreichen Onlineshop Verkauf. Unser Honorar ist zu 100% erfolgsabhängig.

(Anbietertext): Das Unternehmen hat sich im Laufe der Jahre durch eine konsequente Produktauswahl, bei der Qualität und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen, einen sehr guten Ruf erworben, so dass Zeitschriften, wie „Schöner Wohnen“, „ELLE“, „Vogue“ etc immer wieder Produkte des Unternehmens redaktionell vorstellen.

Der Online-Shop handelt seit 14 Jahren erfolgreich mit hochwertigem Design, ausgesuchten Wohnaccessoires & besonderen Geschenkideen namhafter Hersteller. Die Inhaberin will sich jetzt nach Schwangerschaft und Elternzeit umorientieren. In einem Asset-Deal werden sämtliche Anteile an dem gut-eingeführten Online-Shop abgegeben.

Das Angebotsportfolio

besteht aus zwei registrierten und gut eingeführten Marken – davon eine margenträchtige Eigenmarke mit Margen von 50-85%

– davon eine margenträchtige bietet ein vielseitiges Angebot rund um die Themen schöner wohnen und schöner schenken ;

; basiert auf langjährigen Lieferantenbeziehungen mit Vorzugskonditionen

wurde laufend redaktionell in verschiedenen Zeitschriften vorgestellt

Der Shop ist seit 14 Jahren am Markt und ist mehrfach ausgezeichnet

ist durch gewachsene Google Rankings vielfach auf Seite 1 zu finden

bietet ein zukunftsfähiges Shopsystem und ein hochskalierbares Warenwirtschaftssystem

hat ein modernes Wegdesign unter Berücksichtigung wichtiger SEO-Aspekte und steigender mobiler Zugriffsraten

ist modern, professionell, responsive und mandantenfähig

hat eine gute Sichtbarkeit in Social Media und hat viele Influencer-Beziehungen

wird auf breiter Basis marketingtechnisch begleitet (Newsletter, Mailings, Broschüren, SEO, SEA, Kooperationen, PR, Social Media, Mailings und Broschüren etc)

wurde mehrfach ausgezeichnet

2020 Umsatz: 800.000€

2020 Gewinn: 100.000€ lt. Jahresabschluss

2021 Umsatz: 897.911€ Schwangerschaft der Inhaberin

2021 Gewinn: -83.556€ lt. Jahresabschluss

2022 Umsatz: 347.049€ Elternzeit der Inhaberin

2022 Gewinn: 69.910€ lt. BWA

2023 Umsatz: 120.000€ Prognose, BWA 2023 liegt Ende Januar vor, momentan wird der Umsatz mit 0,5h am Tag bzw. 3h die Woche erwirtschaftet.

2023 Gewinn: +/-0€



Der Kundenstamm

konnte im Laufe der Jahre (rund 40.000 Adressen) zu einem großen und treuen Bestand aufgebaut werden, der über ein überdurchschnittliches bis hohes Nettoeinkommen verfügt

viele Stammkunden

enthält zusätzlich namhafte B2B Kunden (Geschäftskunden)

konstant laufende Marktplatzanbindungen zu Amazon, Otto.de, home24.de und .at, und douglas.de

der Shop ist hochgradig automatisiert und der Versand an ein Fulfillment Dienstleister ausgelagert so dass der Online Shop mit wenig Alltagsgeschäft geführt werden kann und der Käufer sich auf strategische Aufgaben wie Marketing und Skalierung konzentrieren kann.

Das Unternehmen bietet mit seiner konsequenten Ausrichtung auf nachhaltige und qualitative hochwertige Produkte für einen anspruchsvollen Kundenstamm auf der einen Seite und der modernen, technischen Umsetzung auf der anderen Seite eine solide Basis für weitere Wachstumsstrategien.

Die Prioritäten der Inhaberin haben sich nach Schwangerschaft und Elternzeit geändert und sie sucht für ihren über 14 Jahre erfolgreichen und am Markt sehr gut etablierten Shop

einen Nachfolger, der das Unternehmen kauft

Das große Wachstumspotential liegt in

im Ausbau der Eigenmarke und des Marketings

in der Internationalisierung

in der Etablierung von Subshops und Markenshops

Entwicklung des Marktplatzgeschäftes

Im Ausbau B2B

Indikatives Angebot nach Einsichtnahme in das ausführliche Unternehmensexposé.

Im Kaufpreis sind enthalten

1 Monat Übergabe / Einführung in alle Prozesse mehr nach Vereinbarung

Inhaberschaft Shopify und Shopware Shop

Domains

Datensätze aller Bestandskunden & Newsletter Abonnenten

individuelle Produktdesigns der Eigenmarke.

Inhaberschaft Newsletter Tool (automatisierte E-Mail Flows & Kampagnen)

Warenlager mit allen zum Zeitpunkt des Verkaufes im Lager befindlichen Waren, inklusive Vertrag Fulfillment Center, Versand &Warenlager

Produktstock / Inventarwert zum Einkaufspreis: ca. 60.000€ (Stand 2.01.24)

Markenrechte Deutschland

Gut angepasste Warenwirtschaft

Gut eingeführte Marktplatzanbindungen home.24.de, home24.at, douglas.de, otto.de amazon.de, amazon.es, amazon.it, amazon.nl

Barcode / GLN Nummer Lizenz

Instagram Account: 22.000 Follower

Facebook Account: 6.650 Follower

B2B Kunden für die Eigenmarke

Listung in B2B Portalen wie orderchamp und ankorstore

B2B Kunden von personalisierten Produkten von desiary.de

SEO Rankings

Alle Lieferantenkontakte – Die Produktion ist dank langjähriger, verlässlicher Lieferanten gut organisiert und kann jederzeit übergeben werden.

Bei Interesse kontaktieren Sie den Verkäufer bitte über die E-Mail-Adresse wohnaccessoire@shopanbieter.de. Ihre E-Mail wird direkt an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.