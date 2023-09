Verkaufsbörse: Online Versandhandel von Ersatzteilen für Oldtimer

Wir unterstützen E-Commerce-Unternehmer bei Kauf und Verkauf von Onlineshops, Amazon-Firmen und Internetportalen. Wir sind die Spezialisten dafür und vereinen langjährige E-Commerce-Erfahrung und das Know how aus über 65 Unternehmensverkäufen und -käufen. Wir beraten Sie im Vorfeld Ihrer Entscheidung zum Firmenverkauf, ermitteln den marktgängigen Wert eines Onlineshops und begleiten sie bis zum erfolgreichen Onlineshop Verkauf. Unser Honorar ist zu 100% erfolgsabhängig.

(Anbietertext): Altersbedingt steht mein seit 2011 gegründeter Online-Versandhandel in einem mehr als interessanten Kfz-Nischenmarkt zum Verkauf. Es geht um den Vertrieb von Ersatzteilen und Zubehör für Oldtimer. Der Versand erfolgt derzeit europaweit mit Schwerpunkt D/A/CH.

KEIN ebay, KEIN Amazon, KEIN Social Media

KEIN Dropshipping, KEIN Tec-Doc

Alles schön Oldschool als One-Man-Show mit eigenen Bildern und Texten …

Die Infrastruktur besteht aus einem extern gehosteten JTL-5 Webshop mit angebundener JTL-Wawi (Warenwirtschaft). Derzeit sind knapp über 3.000 Artikel nicht nur im Webshop zu sehen, sondern auch tatsächlich im Lager verfügbar.

Es war mir von Anfang an wichtig, möglichst unabhängig zu agieren und NUR Produkte anzubieten, die auch tatsächlich vom eigenen Lager lieferbar sind. Daraus resultiert auch die Lagerbestandsanzeige in Realtime. Meine Kunden können sich darauf verlassen, das Sie die Mengen die angezeigt werden, auch geliefert bekommen. Klar, sowas kostet Geld und derzeit liegen auch etwa 80.000€ (netto Einkauf) an Ware bei mir auf Lager.

Wenn Sie als Interessent auch für die Oldtimerei „brennen“ dann nehmen Sie Kontakt auf, getreu dem Motto: Wähle einen Job den Du liebst und Du wirst nie wieder arbeiten müssen.

Hier noch ein paar Hard-Facts:

– 13.000 Besucher/Monat

– 41.000 registrierte Kunden

– B2C/B2B-Mix ca. 80/20

– eingetragene Wort-/Bildmarke seit 4/2023

– 12 Domains

Durchschnittlicher Bestellwert: > 50€

Retourenquote: < 2%

Jahresumsätze Netto:

2020 – 302.000

2021 – 311.000

2022 – 253.000

Das Unternehmen benötigt nur geringe Büro- und Lagerflächen und kann ortsunabhängig betrieben werden.

Bei Interesse kontaktieren Sie den Verkäufer bitte über die E-Mail-Adresse oldtimer@shopanbieter.de. Ihre E-Mail wird direkt an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.