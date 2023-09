Verkaufsbörse: Onlineshop für hochwertige Baby- und Kinderausstattung, Spielsachen und Interiorprodukte

Wir unterstützen E-Commerce-Unternehmer bei Kauf und Verkauf von Onlineshops, Amazon-Firmen und Internetportalen. Wir sind die Spezialisten dafür und vereinen langjährige E-Commerce-Erfahrung und das Know how aus über 65 Unternehmensverkäufen und -käufen. Wir beraten Sie im Vorfeld Ihrer Entscheidung zum Firmenverkauf, ermitteln den marktgängigen Wert eines Onlineshops und begleiten sie bis zum erfolgreichen Onlineshop Verkauf. Unser Honorar ist zu 100% erfolgsabhängig.

(Anbietertext): Zum Verkauf steht ein seit über 12 Jahren am Markt etablierter ortsunabhängiger Onlineshop für hochwertige Baby- und Kinderausstattung, Spielsachen und Interiorprodukte. Aus Gründen der Risikominimierung beinhaltet das Sortiment bewusst keine Kinderbekleidung und keine Kinderschuhe. Das ausgewählte Sortiment umfasst bekannte und gefragte internationale Marken und bedient eine kaufkräftige, lifestyle-orientierte und qualitätsbewusste Zielgruppe.

Der Shop selbst überzeugt durch eine moderne und hochwertige Optik und eine einwandfreie Usability auf allen Geräten. Der Shop ist eine beim DPMA eingetragene Marke. Diese hat aufgrund ihres langen Bestehens bereits eine gewisse Markenbekanntheit erreicht.

Der Onlineshop befindet sich im laufenden Betrieb. Bis zur Übernahme wird der Shop weiter betrieben, sodass ein reibungsloser Übergang zum neuen Eigentümer möglich ist. Für den fließenden Übergang sollte der vorhandene Warenbestand mit übernommen werden. Damit könnte gleich nach der Übernahme weiter Umsatz erzielt werden.

Dieser Onlineshop eignet sich bevorzugt für bestehende Onlinehändler mit eigenen Lagerkapazitäten und eigenen logistischen Prozessen (siehe unten unter Kostensparpotentiale) oder Grosshändler, die sich im B2C-Bereich ein zweites Standbein aufbauen wollen. Das Unternehmen ist voll verlegbar. Der Verkäufer sorgt für eine geeignete Einarbeitung und die Vermittlung aller bestehenden Kontakte zu Lieferanten, Dienstleistern und Kooperationspartnern.

Die verwendete Shopsoftware ist multichannelfähig und bietet ein Warenwirtschaftssystem für die komplette Abwicklung von der Bestellung bis zum Versand und dem Retourmanagement. Durch zahlreiche Plugin-Optionen bietet der Shop sehr viele Möglichkeiten, Marketingtools und weiteren Gestaltungsraum.

Der Umsatz wird zu 85 % über den eigenen Onlineshop und zu 15% über Otto.de erzielt (Stand Januar 2022 bis Juli 2023), Check24 ist ebenfalls angebunden, trägt aber aufgrund einer Änderung in der Sortimentsausrichtung so gut wie nichts mehr zum Umsatz bei und könnte eingestellt werden. Bei Otto,de ist bisher nur ein kleines Teilsortiment gelistet. Otto selbst kam auf uns zu und hat uns in einem persönlichen Gespräch grosses Umsatzpotential attestiert. Neben einer Erweiterung des Sortiments könnten hier entsprechende Marketingmassnahmen auf dem Otto-Portal genutzt werden, was wir bisher nicht gemacht haben.

Der Shop ist SEO optimiert und erzielt für diverse Suchbegriffe und Markennamen sehr gute organische google Rankings. Die Produkt- und Kategorietexte werden alle Inhouse selbst erstellt. Es werden nicht bloss Herstellerangaben übernommen, was zu einem sehr hochwertigen und einzigartigen Content führt.

Wirtschaftliche Daten:

2020: (Corona-Boom)

Umsatzerlöse: 544.000 €

EBITDA: 37.000 €

2021:

Umsatzerlöse: 478.000 €

EBITDA: 2.500 €

2022 (aus BWA): (Ukraine-Krieg-Krisenjahr)

Umsatzerlöse: 382.000 €

2023 (aus BWA):

An guten und hochwertigen Sachen für Kinder wird oft zuletzt gespart, was sich in der Umsatzentwicklung im Jahr 2023 zeigt.

Diese ist sehr erfreulich und liegt, entgegen dem gesamten Markttrend, per Ende Juni um 40% über dem Vorjahr. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatz von knapp über 500.000 € und ein EBITDA von 40.000 € als realistisch angesehen.

Wert Warenlager: 83.000 €

Kostensparpotentiale:

Logistik: der logistische Prozess beruhte von Beginn an auf einem outgesourcten Fulfillment-Konzept, was jahrelang rentabel war, aber was nun, aufgrund der allgemein gestiegenen Kosten, verhältnismässig zu hohe Kosten verursacht. Nach Einschätzung von Experten liegt im Bereich der Logistikkosten ein grosses Einsparpotential von mind. 30%, sofern ein bestehender Onlinehändler über eigene Lagerkapazitäten verfügt und die logistischen Prozesse selbst abwickeln kann. Für das Jahr 2022 hätte das 30.000 € an Kosten sparen können. Das belegte Lagervolumen beträgt derzeit ca. 130 m3. Es handelt sich ausschliesslich um paketfähige Ware, also keine Speditionsware

Marketing: Marketingkosten senken durch Verzicht auf eine Social Media Agentur und stattdessen das selbständige Betreuen der Google Adwords Kampagnen (in 2022 sind Agenturkosten in Höhe von rund 18.000 Euro angefallen) Die Zusammenarbeit wurde gestoppt und die Kampagnen werden derzeit selbst betreut mit besseren KPIs als mit der Agentur

Das gesamte oben aufgezeigte Kostensparpotential (auf Basis des Jahres 2022) würde geschätzt 48.000 Euro betragen, was sich voll zugunsten des Gewinns auswirken würde.

Marketingdaten:

Conversion-Rate: 1,7%

Durchschnittlicher Warenkorbwert: 75 €

Retourenquote: 7,5%

Dropshipping-Anteil: ca. 15%

Unique visitors (2022): 270.000; davon paid search 42%, organic search 28%, Social 17%, Direct 9%, Rest (Mail, Verweise etc.) 4%

Wachstums- und Skalierungspotentiale:

Erweiterung des Sortiments auf otto.de

Anbindung weiterer Verkaufsplattformen wie Amazon

Internationalisierung (z.B. englischsprachiger Shop)

Ausbau der Adwords Kampagnen

Professionalisierung email-Marketing

Affiliate Marketing

Weitere SEO-Optimierung, um den organischen Traffic zu erhöhen

Erweiterung der Aktivitäten in den sozialen Medien; bisher wird vor allem Instagram bespielt, Potential steckt aber auch in Pinterest, Youtube, TikTok und Facebook, da die Produkte sehr affin für Social Media sind.

Weitere Assets:

Aktive Newsletter-Empfänger 30.000

Instagram Follower: ca. 70.000

Facebook Follower: ca. 15.000

Pinterest Account vorhanden, aber derzeit nicht aktiv bewirtschaftet

Über 2000 Shopbewertungen von verschiedenen Portalen mit 4,7 (v.a. ekomi) und zahlreiche Produktbewertungen im Shop

Trusted Shops Zertifizierung

