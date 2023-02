Verkaufsbörse: Print on Demand Shop

Wir unterstützen E-Commerce-Unternehmer bei Kauf und Verkauf von Onlineshops, Amazon-Firmen und Internetportalen. Wir sind die Spezialisten dafür und vereinen langjährige E-Commerce-Erfahrung und das Know how aus über 65 Unternehmensverkäufen und -käufen. Wir beraten Sie im Vorfeld Ihrer Entscheidung zum Firmenverkauf, ermitteln den marktgängigen Wert eines Onlineshops und begleiten sie bis zum erfolgreichen Onlineshop Verkauf. Unser Honorar ist zu 100% erfolgsabhängig.

(Anbietertext): Es ist ein Print on Demand Shop (Produktion in Köln) und wir verkaufen T-Shirts, Hoodies, Sweaters mit coolen Designs in der Alkoholnische.Man kann daraus eine richtige Marke bauen. Der Shop hat auch natürlich wiederkehrende Kunden. Letztes Jahr habe ich aus Zeitgründen nicht viel Werbung geschaltet (ca. 90.000€) und konnte trotzdem immer einen guten Gewinn erzielen.E-Mail-Marketing und Google Ads liefen bisher kaum, da ich zu wenig Zeit hatte. Facebook Ads kann man super hoch skalieren.

Der Shop ist seit Juli 2020 online.

Überblick Umsatz

2020: 129.000 €

2021: 496.000€

2022: 355.000€

Monatlicher Gewinn: 4.000€-7.000€

Weitere Daten 2022:

Gewinnmarge liegt bei 20%

Conversion-Rate ist ca. bei 3-4%, leider gibt es hier einen Shopify Fehler. Man müsste mal im Code nachschauen.

Durchschnittlicher Bestellwert: 36,05€

Kundendaten von über 20.000 Kunden

8,95% wiederkehrende Kunden

Facebookseite über 1000 Abonnenten organisch

Instagram rund 4800 Follower (organisch)

Retourenquote ca. 5%

Man kann sofort loslegen und man hat ein laufenden Onlineshop. Alle Designs verkaufen sich und ein „Winning Design“ geht auch vor Gericht. Die Chancen stehen sehr gut und kann weiter verkauft werden (Streitwert 60.000€)

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über pod@shopanbieter.de Kontakt zum Anbieter auf. Ihre E-Mail wird direkt an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.