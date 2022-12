Verkaufsbörse: Eigenmarke für nachhaltige Haushaltsprodukte

plentymarkets: Das E-Commerce ERP-System, das Warenwirtschaft, Shopsystem , 40+ Online-Märkte und den Point of Sale für dich verbindet und deinen gesamten Versandhandel automatisiert.

(Anbietertext): Vollständig remote ausgeführte Deutsche Marke, vertreten auf Amazon.de und eigenem Online-Shop basierend auf Shopify inkl. eigener Domain. Der Bereich der nachhaltigen Haushaltsprodukte bietet hohes Potenzial für die Zukunft. Produkte des Shops sind hauptsächlich plastikfreie Alternativen zu herkömmlichen Haushaltsprodukten.

Shop kann inkl. Listings, Domain, Shopify-Basis und Warenbestand vollständig übernommen und sofort nahtlos weitergeführt werden. Enorme Wachstumsmöglichkeiten ergeben sich durch großes Optimierungspotenzial in den Bereichen Werbung (Google Ads und Amazon PPC) und Marketing (Social Media- und Content). Alle Hauptprodukte (die größten Umsatztreiber) sind auf Lager und können sofort weiter verkauft werden.

– Eigenanzeige – Wir bewerten Ihr Unternehmen kostenlos Wir haben bereits viele E-Commerce Unternehmen erfolgreich verkauft oder gekauft. Unsere Vorteile Erfolgsabhängige Honorierung

20 Jahre E-Commerce-Praxis

Transaktionserfahrung aus über 60 Projekten (Jahresumsatz: 1 MIO – 25 MIO. €)

Begleitung über den gesamten Verkaufsprozess

Kurz zusammengefasst: Wir haben die Erfahrung und Sie keine Arbeit! Vor der Annahme eines Mandats steht bei uns übrigens eine erste Detailanalyse und Verkaufspreisermittlung. Diese Leistung ist bis dahin kostenlos und 100% unverbindlich für Sie. Hier finden Sie alle Informationen zu uns und unseren Leistungen

Eckdaten:

Deutscher FBA-Shop + Shopify-Shop (Shopify läuft über separaten Fulfillment-Dienstleister in Deutschland, Versand per DHL).

Verkauf von 10 Produkten und über 20 Variationen nachhaltiger Haushaltsprodukte, hauptsächlich Edelstahl-Alternativen zu herkömmlichen Plastikprodukten.

Hauptprodukte haben Alleinstellungsmerkmale, die sie von ähnlichen Produkten unterscheiden.

Enthalten im Verkauf:

Kompletter Shop auf Shopify Basis

Komplette Amazon FBA Produktlistings

Kompletter Warenbestand (siehe unten)

In Deutschland registrierter Markenname inkl. aller Marken- und Nutzungsrechte

Rechte an Domain (Shopify)

Artikelstamm inkl. Bilder und Beschreibungen sowie Kundenbewertungen

Alle Kundendaten

Alle Lieferantenkontakte

Alle Trustpilot Reviews (Shopify)

Datenschutzerklärung und Widerrufsrecht

Facebook- und Instagram-Konten (über 600 Follower zusammen)

E-Mail-Abonnentenliste (über 300)

Umsätze der letzten 12 Monate:

Amazon:

Nov. 2021 – Oktober 2022: ca. 100.000 EUR

Nov. 2020 – Oktober 2021: ca. 100.000 EUR

Nov. 2019 – Oktober 2020: ca. 100.000 EUR

Shopify:

Nov. 2020 – Oktober 2021: ca. 40.000 EUR

Nov. 2020 – Oktober 2021: ca. 55.000 EUR

Nov. 2019 – Oktober 2020: ca. 19.000 EUR

Der Profit belief sich in den letzten 12 Monaten auf ca. 0 EUR, was an hohen Reinvestitionen und nicht optimierten Werbekampagnen lag (Hauptsächlich Google Ads und Amazon PPC).

Durch die folgenden Maßnahmen ließe sich das Geschäft schnell profitabel gestalten:

Möglichkeiten zur Optimierung:

Google Ads für den Shopify-Shop kann stark optimiert werden

Facebook/Instagram Ads nicht vorhanden – großes Potenzial für zusätzliche Leads

Content Marketing kaum vorhanden – großes Potenzial für zusätzliche Leads

Social-Media-Inhalte können optimiert werden, insbesondere Frequenz

Amazon PPC kann optimiert werden

Die Nutzung von Newslettern kann stark optimiert werden

Zusätzliche Daten:

Warenlagerwert (Einstandspreis):

ca. 37.000 EUR insg.

Bewertungen AMZ Produkte, Anzahl (Sterne):

1008 (5*), 37 (5*), 186 (4.5*), 78 (4.5*), 71 (5*), 94 (4.5*)

Durchschn. Conversionrate:

Amazon: 5,04%, Shopify: 2,84%

Durchschn. Warenkorbwert:

Amazon: ca. 22 EUR, Shopify: ca. 44 EUR

Grund für die Abgabe ist gleichzeitig der Grund für fehlendes Wachstum in den letzten beiden Jahren: Meine Hauptbeschäftigung in einem anderen Bereich erfordert mehr Zeitinvest, wodurch ich weniger Fokus auf den Shop gelegt habe. Durch die Abgabe des Shops ermögliche ich mir volle Konzentration auf meine Hauptbeschäftigung.

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über haushalt@shopanbieter.de Kontakt zum Anbieter auf. Ihre E-Mail wird direkt an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.