Verkaufsbörse: Trockentoiletten-Shop ideal für Einsteiger

Im konkreten Kundenauftrag sucht unser M&A-Partner laufend, Onlineshops, Multichannel-Unternehmen (mit Amazon, Ebay etc.) und Amazon Pure Player.

(Anbietertext): Der Onlineshop wurde von uns 2011 eingeführt und verkauft aktuell ausschließlich ein Sortiment rund um Trockentoiletten und Trockentrenntoiletten – eine Warengruppe, die weder Wasser noch Chemie und wenn überhaupt wenig Strom benötigt sowie grundsätzlich einen geschlossenen Kreislauf der Stoffe ermöglichen, die hier zum Tragen kommen. Es handelt sich vor allem um einen finnischen und einen schwedischen Hersteller, ergänzt um deutsche Fabrikate.

Der Onlineshop hat den Fokus auf der Schonung natürlicher Ressourcen vor dem Hintergrund von Klimawandel, Artensterben usw.

Im Sortiment ist unser Shop als „Fachmarkt“ eingeführt, der entsprechende Kundenberatung leistet. Die Stärke des Shops liegt in den sehr ausführlichen Produktbeschreibungen und Hintergrundinformationen, die die Anzahl der Retouren sehr gering halten.

Vergleichsweise seltene Reklamationen werden über die Hersteller und Partner/ Lieferanten ausnahmslos kulant gelöst. Retouren werden möglichst vermieden, sind insgesamt selten und schlagen entsprechend gekennzeichnet/ rabattiert schnell wieder um.

Vertriebskanäle

Wir verkaufen ausschließlich über den Onlineshop und von wenigen Ausnahmen abgesehen innerhalb von Deutschland.

Wir arbeiten mit einem Partner für Lagerung und Versand, „von zu Hause aus“, mit einem geringen eigenen Versandvolumen bei Bestellungen mit niedrigem Warenwart. Der Versand ist schnell und zu 99% reibungslos, auch bei Speditionsversand.

Das Shopsystem – xt-commerce (v3.04, stark angepasst) – wurde in unserem Auftrag passgenau auf unsere Prozesse und Bedürfnisse bzw. Anforderungen von Kunden und Partnern programmiert, auch unter Berücksichtigung von Sicherheit, Verfügbarkeit usw.

Betriebswirtschaftliche Betrachtung

Umsatz (gerundet)

2017 152.300,00

2018 192.200,00

2019 203.700,00

2020 493.800,00

2021 447.100,00

2022 230.000 (ca., erwartet)

Sortiment/ Warenkorb

Rund 150 Artikel mit Varianten

Der durchschnittliche Warenkorb der letzten Jahre war ca. 200,00.

Kunden

Anzahl Datenbank Gesamt: 8992

Aktive ab 2019: 6301

Neukunden 2022 (2021) 827 (1690)

Anteil wiederkehrender Kunden 2022 (2021): 6,9% (6,3%)

Anteil Neukunden in 2022 (2021): 88,9% (92,3%)

Gewinn und Verlustrechnung 2021/ 2020 in TEUR/ Anteil Nettoumsatz in %

Jahr 2021 2020

Umsatzerlöse, netto 447 494

Waren/ Material 347 (77,6%) 383 (77,5%)

Fremdleistungen 17,2 (3,8%) 22,6 (4,6%)

Nebenkosten 1,6 (0,4%) 1,9 (0,4%)

Porto 3,2 (0,7%) 3,2 (0,6%)

Werbekosten 24,8 (5,5%) 25,6 (5,2%)

Betriebsbedarf und andere Kosten 11,2 (2,5%) 10,7 (2,2%)

Gewinn: 42,0 (9,4%) 47,0 (9,5%)

Stabile Umsätze mit Wachstumstendenz bis 2019 bei geringen Marketingaufwendungen. 2020 mit Agenturbetreuung der Google Ads und im Vergleich deutlich angehobenen Aufwendungen (sowie vermutlich durch Corona; der Shop wurde 2020 auch SEO-optimiert) sehr deutlicher Umsatzsprung, der 2021 nicht mehr ganz erreicht wurde (auch wegen eigener Drosselung).

Der Käufer übernimmt beim Kauf

den kompletten aktiven Shop auf Basis von xt-commerce (v3.04, stark angepasst) inkl. aller eingerichteten Schnittstellen (zur Buchhaltung u.a.)

die Rechte an den Domains (de und com)

die Markenrechte (Shoplogo) inkl. aller Nutzungsrechte sowie alle grafischen Elemente

den Artikelstamm inkl. Bilder und Beschreibungen sowie Kundenbewertungen

die Kundendaten

Kundeninformationen, FAQs, Datenschutzerklärung und Widerrufsrecht

Lieferantenbeziehung

Trusted Shops Bewertungen

Gute SEO-Positionierung

Verkaufspreis 70 TEUR

Das Angebot bietet einen optimalen Einstieg in den Online-Handel, für Unternehmer/ Unternehmen, die noch nicht über einen eigenen Onlineshop (Backend) verfügen und/ oder ihr Geschäftsmodell ausbauen bzw. erweitern möchten.

Sie starten sofort: ohne Verzögerung, ohne Zeitaufwand und ohne hohe Technikkosten.

Bei erfolgreichem Verkauf bieten wir ihnen zum voll funktionsfähigen Shop Unterstützung in den ersten Wochen der Übergabephase an. So können wir gemeinsam einen reibungslosen Ablauf sichern.

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über toilette@shopanbieter.de Kontakt zum Anbieter auf. Ihre E-Mail wird direkt an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.