Stark wachsender, sehr profitabler und bundesweit tätiger Anbieter von Montage- und Handwerksleistungen

Den Kern des Unternehmens bilden ca. 30 eigene Mitarbeiter, die meisten ausgebildete und erfahrene Handwerker, und die guten langjährigen Beziehungen zu den Auftraggebern und Vermittlern von Montageleistungen. Für 2022 kündigt sich ein Umsatz von ca. 3,0 Mio. € bei einem Ebitda von ca. 705 K€ an.

In Teams mit eigenen voll ausgerüsteten Fahrzeugen sind die Mitarbeiter in ganz Deutschland und den Nachbarländern unterwegs und errichten mit allen nötigen Gewerken aus einer Hand Gartenhäuser, Ferienhäuser, Saunahäuser, Spielhäuser, ganze Holzhäuser (DHH,EZH), Spielplätze, Carports, Terrassenüberdachungen, Pavillions, Zaunanlagen etc. in Topqualität.

Im Umkreis von 100 Km um den Unternehmenssitz in Norddeutschland bietet die Firma außerdem noch weitere Dienstleistungen an, wie Maurer-, Maler-, Fliesen-, und Pflaster- und Gartenbauarbeiten, die lokal und regional ebenfalls stark nachgefragt sind und für eine optimale und flexible Auslastung der Mitarbeiter sorgen.

Die Auftraggeber sind vor allem Privatkunden, Firmen und Kommunen. Die Aufträge entstehen zum überwiegenden Teil durch direkte Empfehlungen der Hersteller der zu montierenden Bauten oder durch Kontakt der Endkunden mit einer der Firmenwebsites.

Das Potential für eine weitere Expansion ist nach wie vor enorm: Da das Wachstum bereits sehr stark ist, wird weder online noch offline um Direktkunden geworben. Auch die Ansprache weiterer Vertriebspartner unterbleibt derzeit. Durch die Hereinnahme weiterer Gewerke wie z.B. Heizung, Sanitär, Solartechnik, Wärmepumpenanlagen oder Pooltechnik kann das Angebot noch erweitert und ergänzt werden. Durch den Aufbau von weiteren Standorten kann das Unternehmen überegional profitieren. Bei den Mitarbeitern punktet die Firma als Arbeitgeber durch ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld, flexible Einsatzmöglichkeiten und ordentliche Bezahlung.

Für dieses außergewöhnliche Unternehmen suchen wir einen Übernehmer, der „Handwerk“ versteht und der die großen Potentiale umzusetzen versteht.

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über info@marcedo.de Kontakt auf. Dieses Verkaufsprojekt wird im Kundenauftrag von uns betreut.

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und eine kurze Unternehmens- bzw. Personendarstellung (3-5 Sätze) enthalten. Auf diese Weise können wir uns von Ihrer Seriosität überzeugen.