Verkaufsbörse: Onlineshop im Bereich Kochen, Wohnen und Lifestyle inkl. Amazon-Shop

Im konkreten Kundenauftrag sucht unser M&A-Partner laufend, Onlineshops, Multichannel-Unternehmen (mit Amazon, Ebay etc.) und Amazon Pure Player.

(Anbietertext): Aus Altersgründen steht ein gut eingeführter Onlineshop im Bereich Kochen, Wohnen und Lifestyle inkl. Amazon-Shop mit über 4200 positiven Bewertungen zum Verkauf. Der Shop wurde 2003 gelauncht, der Amazonshop besteht seit 2008. Die Lieferanten bestehen ausschließlich aus namhaften Marken-Herstellern und keinen Billiganbietern.

Vertriebskanäle

Der Vertrieb läuft über den eigenen Online-Shop, über Amazon und FBA, Kaufland und ebay. Eine Check24 ,und Möbel24 Anbindung besteht ebenfalls. Eine Expansion auf weitere Plattformen wie Metro ist bereits in Bearbeitung. In vielen Bereichen ist noch hohes Wachstumspotenzial vorhanden: Social-Media, Presse, Affiliate, etc.

Der Shop wird mit eigenem Lagerbestand betrieben. Der Versand wird sowohl mit eigener Logistik als auch mit Fullfilment bei Amazon FBA abgewickelt

Shopsystem inklusive Warenwirtschaft: Plentysystems

Wirtschaftliche Situation:

Umsatzbetrachtung: Jahresumsatz in 2021; 345 TEUR Durchschnittlicher Jahresumsatz: 307 TEUR durchschnittlicher jährlicher Umsatzwachstum 2018-2021: 10,2% Retourenquote in Wert/ in Stück 2018-2021: 4,4%/3,3%



Betrachtung Vertriebskanäle 2021 Amazon: 73% davon über Amazon FBA Fullfilment: 74% eigene Logistik: 26% Eigene Shops 10% Werbekosten 2021: 5,5 TEUR Werbekosten Anteil am Umsatz: 16% Ebay, Kaufland & weitere Plattformen: 17%

Sortimentsbetrachtung: Rund 850 aktive Artikel (Verkauf in letzten 2021 oder 2022)



Kunden: Anzahl Datenbank Gesamt: 92.500 Aktive ab 2019: 31.918 Anteil wiederkehrender Kunden in 2022: 20,1% Anteil Neukunden in 2022: 79,1%



(vorläufige) Gewinn und Verlustrechnung 2021 (2020) in TEUR:

Umsatzerlöse: 357 (331)

Waren/Material: 147 (135)

Verkaufsprovision: 90 (81)

Versandkosten: 17,8 (16)

Werbekosten: 5,5 (4,6)

Personalkosten: 3,6 (0)

Raumkosten: 6 (6,6)

Beiträge, Steuern & sonstige Kosten: 19,5 (24,4)

Jahresüberschuss vor Unternehmergehalt: 67,6 (63,4)

Stabile Umsätze mit Wachstumstendenz in den letzten vier Jahren bei sehr geringem Marketingaufwendungen.

Beim Kauf erhalten Sie:

den kompletten aktiven Shop auf Basis von Plentysystems (Softwarenutzung) inkl. aller eingerichteten Schnittstellen (Amazon, Kaufland, etc.)

Verkäuferkonto Amazon mit Bewertungen & Position

die Rechte an den Domains (de und com)

Markenrechte (Shoplogo) inkl. aller Nutzungsrechte, sowie alle grafischen Elemente

Aktiver Artikelstamm inkl. Bilder und Beschreibungen

aktive Kundendaten

Anwaltlich geprüfte und abmahnsichere AGB, Datenschutzerklärung & Widerrufsrecht (Händlerbund)

Lieferantenbeziehung

Verkaufspreis 85 TEUR plus Warenbestand zum EK ca. 69 TEUR

Käufer, die den Warenbestand übernehmen werden bevorzugt

Das Angebot bietet einen optimalen Einstieg in den Online-Handel , die noch nicht über einen eigenen Onlineshop verfügen und/ oder ihr Geschäftsmodel ausbauen oder erweitern möchten.

Sie können ohne Verzögerung, ohne immensen Zeitaufwand und ohne teure Technikerkosten sofort starten und verkaufen.

Bei erfolgreichem Verkauf bieten wir ihnen zum voll funktionsfähigen Shop Unterstützung in den ersten Wochen der Übergabephase an. So kann gemeinsam ein reibungsloser Ablauf gesichert werden

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über wohnen@shopanbieter.de Kontakt zum Anbieter auf. Ihre E-Mail wird direkt an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.