Verkaufsbörse: Erfolgreicher Webshop in einer Spielwaren-Nische mit hohem Bekanntheitsgrad ￼

(Anbietertext): Erfolgreicher Webshop in einer Spielwaren-Nische mit hohem Bekanntheitsgrad und einzigartig in Europa. Das Unternehmen hat eine 8-jährige Bestellhistorie und besteht aus 3 Shops (in niederländischer, französischer und deutscher Sprache).

Der Verkauf erfolgt nur über die eigenen Webshops und nicht über Marktplätze.

Das Unternehmen arbeitet mit eigenem Lagerbestand und hat den gesamten Versandprozess unter eigener Regie.

Die Shops haben hohe Rankings in den Suchmaschinen und einen schönen, stabilen Konversionsrate. Da es keine Werbung gibt, wirkt sich dies positiv auf das Betriebsergebnis aus.

Neben dem organischen Wachstum gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Beschleunigung der Expansion. Vielversprechende Perspektiven bieten zum Beispiel die Expansion der Shops in andere Länder oder die Verfeinerung von SEO und Marketing.

Angesichts der außergewöhnlichen Nische, des aufgebauten Bekanntheitsgrads, des ausgezeichneten Rufs, der treuen Kundschaft und der zahlreichen Möglichkeiten bedeutet diese Akquisition einen starken Start und eine Grundlage, mit der sich sofort Umsätze erzielen lassen.

Der Erwerb dieser Shops ist daher eine einmalige Gelegenheit!

Kernzahlen:

Umsatz 2020: 102.000 Euro / Rohertrag: 69%

Umsatz 2021: 130.975 Euro / Rohertrag 57% (Niedriger als 2020 aufgrund der Erhöhung der Lagerbestände)

Durchschnittlicher Auftragswert: 35 Euro

Durchschnittliche Anzahl der Bestellungen pro Monat (3 Shops zusammen): 315

Konversionsrate Shop NL: 4,99 %

Konversionsrate Shop DE: 18,25%

Retourenquote: 0,25%

Durchschnittliche Besucherzahl pro Monat: 3750

Ein gründlicher Transfer von Wissen und Geschäftsprozessen durch den Geschäftsführer ist in der Übernahme enthalten.

Im Preisvorstellung nicht enthalten ist der zu übernehmenden Lagerbestand (aktueller Wert ca. 28.000 €). Der Bestand wurde 2021 strategisch aufgestockt, um größere Engpässe zu vermeiden und die steigende Nachfrage zu decken. Der genaue Lagerwert wird beim Erwerb festgelegt.

Preisvorstellung

Die Preisvorstellung basiert auf einem Branchenüblichen EBIT-Multiple mit Berücksichtigung des Wachstums und des sehr guten Potentials.

92.500 EUR (exkl. Lagerbestand)

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über murmel@shopanbieter.de Kontakt zum Anbieter auf.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.