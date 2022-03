Verkaufsbörse: Functional Food DTC-Brand

(Anbietertext): Angeboten wird eine Functional Food DTC-Brand (Amazon FBA & Shopify) mit einen Jahresumsatz von 177.452 € in 2021. Eine über 4 Jahre nachhaltig aufgebaute Marke mit starken Wiedererkennungswert, bestehend aus 8 Tee- und 8 Zubehörprodukte. Die Produkte zahlen auf die Zukunftsthemen Gesundheit und Nachhaltigkeit ein und sind hochwertig gestaltet. Es gibt viel Optimierungspotenzial, wodurch Umsatz und Marge skaliert werden können, sei es PAN-EU, Logistik, Cash-Flow und PPC.

Functional Food DTC-Brand (Amazon FBA & Shopify)

Verkaufspreis: 29.900 € (Asset Deal) + Lagerbestand ca. 36.000 €

Umsatz 2021: 177.452 € (FBA 139k / Shopify 38k)

Marge aktuell bei 7% (Logistik, Cash-Flow und PPC können hier stark optimiert werden, EK’s ca. 33%)



– Eigenanzeige – Wir bewerten Ihr Unternehmen kostenlos Gemeinsam mit unserem Partner, dem M&A-Berater Marcedo, hat shopanbieter.de bereits viele E-Commerce Unternehmen erfolgreich verkauft oder gekauft. Unsere Vorteile Erfolgsabhängige Honorierung

20 Jahre E-Commerce-Praxis

Transaktionserfahrung aus über 50 Projekten (Jahresumsatz: 1 MIO – 25 MIO. €)

Begleitung über den gesamten Verkaufsprozess

Kurz zusammengefasst: Wir haben die Erfahrung und Sie keine Arbeit! Vor der Annahme eines Mandats steht bei uns übrigens eine erste Detailanalyse und Verkaufspreisermittlung. Diese Leistung ist bis dahin kostenlos und 100% unverbindlich für Sie. Hier finden Sie alle Informationen zu uns und unseren Leistungen

Marke:

– 8 Food- und 8 Zubehörprodukte in einheitlichen Corporate Identity

– über 4 Jahre nachhaltig aufgebaute Marke mit starken Wiedererkennungswert – Marke ist beim DPMA registriert, sowie 5 Designmuster (Zubehörprodukte)

– hochwertige Fotos und professionelle Grafiken für alle Produkte

– Produkte mit Zukunftsthemen Gesundheit und Nachhaltigkeit

– rechtlich alles sauber und mit Anwalt überprüft (Health Claims)

– 6 E-Books passende zu den Food-Produkten



Amazon:

– Etabliert Marke auf Amazon (organische Suchanfragen)

– mehr als 2.200 Bewertungen über alle Produkte

– die meisten Produkte haben 4,5 Sterne und wenige 4 Sterne – professionelle Listings mit A+ Content (Focus Cross-Sell)

– Amazon-Shop im Branddesign



Shopify:

– der Shop ist sehr gut optimiert, hinsichtlich Design und Verkaufspsychologie

– 2.530 Kundenkontakte im Shop-System enthalten

– 265 Bewertungen mit einem Durchschnitt von 4,9

– 8 % Wiederkäufer (Klaviyo wird noch nicht richtig genutzt)

– zusätzlich Mailchimp E-Mail Liste mit 1.390 Kontakten: gratis E-Book + Bewertungsfunnel für Amazon



B2B:

– seit 12.2021 wird Orderchamp und Ankerstore genutzt – Umsatz zusammen im Dez. und Jan. über 2.130 €

– DE- und EU-B2B Verkäufe (ca. 50/50)



Instagram:

– über 2.234 echte Follower

– sehr ästhetischer Brand-Feed – Instagram-Shop eingerichtet



Potentiale:

– PAN-EU und USA werden noch nicht genutzt

– Cash-Flow optimieren / kein Out-of-Stock mehr

– PPC auf Amazon optimieren und Facebook Ads für Shopify nutzen – Logistikkette optimieren, Bestellungen bündeln etc.



– B2B läuft gut an und kann ausgebaut werden

– mehr Focus auf Bundels als Geschenkset’s

– neue Produkte (ein Produkt schon ausgearbeitet) – Influencer Marketing und SEO richtig aufsetzten



Verkauft wird konkret:

– Marke und 5 Designmuster (DPMA)

– 16 Produkte / Rezepturen / Designs

– Amazon Listings (ggf. Amazon-Shop falls sinnvoll)

– Shopify-Shop mit allen Kundenkontakten (2.530)

– Email-Liste mit 1.390 Kontakten und Bewertungs-Funnel

– Kontakt zum deutschen Privat-Label-Hersteller (Food) und asiatischen Lieferanten (Zubehör)

– Facebook- und Instagram-Account (2.234 Follower)

– 1 Monat Unterstützung nach Kauf



Da die Marke nur nebenberuflich betrieben wird und der Focus auf einem neuen Projekt liegt, wird diese zum Verkauf angeboten. Vorzugsweise an einen erfahrenden Onlinehändler, da hier noch Potenziale im Bereich Logistik, Cash-Flow und PPC gehoben werden können und die Marke viel Potential bietet.



Bitte bei Anfragen vollständigen Namen und Website angeben – danke!

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über food@shopanbieter.de Kontakt zum Anbieter auf. Ihre E-Mail wird direkt an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.