Erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen (D2C) für trendige Rohrmöbel

Dann schau Dir die kostenlosen Schulungen von qualifizierten Shopware Dozenten auf Udemy an und werde selbst zum Experten.

Es handelt es sich um ein spannendes Direct-to-consumer (D2C) Geschäftsmodell für trendige Rohrmöbel. In 2021 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von knapp 800 TSD €, der Rohertrag liegt bei über 60%, bei sehr guter Ebitda-Quote. Obwohl der Gründer aus beruflichen Gründen lediglich 5-10 Std./Woche Zeit in das Projekt investieren kann, konnte das Unternehmen in den vergangenen beiden Jahren (2020 und 2021) um jeweils 100% wachsen.

Die Produkte werden ausschließlich in Europa (Deutschland: 90%, Rest-EU: 10%) produziert und vor allem über den eigenen Onlineshop vertrieben. Der Rohertrag liegt bei über 60%.



Bisher ungenutzte Wachstums- und Skalierungspotentiale gibt es in verschiedene Richtungen. Sei es beispielsweise beim Sortiment, weiteren Kundenservices für die bereits erfolgreich angebotenen, millimetergenauen, Sonderanfertigungen oder dem Ausbau an Marketing- und Vertriebskanälen.

Das Unternehmen ist zu 100% digitalisiert, bei hoher Automatisierung der Prozesse, und ist somit optimal für weiteres Wachstum vorbereitet.

Der Gründer steht für den notwendigen Knowhow-Transfer im Rahmen einer geeigneten Einarbeitung und Unterstützung zur Verfügung.

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über industrial@shopanbieter.de Kontakt auf. Dieses Verkaufsprojekt wird im Kundenauftrag von uns in Zusammenarbeit mit unserem Partner Marcedo betreut.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.