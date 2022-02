Verkaufsbörse: Schlanke E-Commerce Marke aus dem Bereich Schreibwaren

(Anbietertext): Der Vertrieb läuft über einen eigenen Shop und Amazon. In den letzten 12 Monaten hat die Marke 98 T € Umsatz bei 19 T € EBITDA erzielt. Eine Einarbeitungszeit von 2 Monaten wird erfolgen. Das Projekt wurde im April 2020 ins Leben gerufen. Seitdem wurde ein stetiger Umsatzwachstum erzielt. Die Produkte wurde im gesamten Zeitraum durch stetiges Kundenfeedback optimiert. Die Eintragung der Marke beim DPMA ist im laufenden Prozess.



Vertriebskanäle

Der Vertrieb läuft über den eigenen Online-Shop und über Amazon. Eine Expansion auf weitere Marktplätze, sowie Direktvertrieb an Buchhandlungen sind noch nicht ausgeschöpfte Optionen.



Marketing

Es existiert ein aktiver Instagram-Kanal mit loyaler Followerschaft. Des Weiteren werden langfristige Kooperationen mit Influencern auf Instagram und YouTube durchgeführt. Die Marke besitzt aufgrund der medialen Aufmerksamkeit einen hohen Bekanntheitsgrad innerhalb der Zielgruppe.

Es wurden Facebook Ads Kampagnen durchgeführt. Dies waren aber eher Testbudgets, weswegen mit Paid Traffic noch ein großes Potential besteht. Im Online-Shop wurde von Beginn an der Facebook-Pixel installiert, wodurch die Daten noch aktiv genutzt wurden.

Auf Amazon wurden Sponsored-Products-Kampagnen, sowie Sponsored Brands Ads geschaltet. Die Kampagnen-Struktur und Keywords können übergeben werden. Gerade Sponsored Brand Ads bieten noch ein sehr großes Potential.



Zahlen & Daten 2021:

Umsatz: 98K EUR (Shop 60%, Amazon 40%)

Deckung: 19K EUR

Marge: 19%

DB1-Marge: ca. 68% (Shop), ca. 58% (Amazon)

Kunden: 4.600

CVR: 4,8% (Shop), 7,9% (Amazon)

Durchschnittlicher Warenkorb Shop: 20,68 EUR

Sitzungen Online-Shop: 59.000

Rate wiederkehrender Kunden: 9,43%

Instagram Follower: 3.700

Instagram Reichweite: 124.000 (Q4 2021)

Influencer Gesamtreichweite: 83.000 (Instagram), 126.000 (YouTube)

Anzahl Bewertungen: 149 (Schnitt: 4,6)

Retourenquote: 1,7%

Aufwand & Strukturen

Das Unternehmen wird von den beiden Gründern nicht in Vollzeit, sondern als eines von mehreren Projekten betrieben. Beide stecken ca. 8h pro Woche in das Projekt, es herrscht also viel Platz für weitere Optimierungen bei entsprechendem Zeitinvest. Es wurde mit diversen Freelancern für nahezu alle Bereiche, sowie Content Creatorn für Social Media zusammengearbeitet. Die Qualitätskontrolle wird vor Ort durch einen eingearbeiteten Ingenieur durchgeführt. Diese Kontakte werden selbstverständlich mit übergeben.



Verkaufsgrund

Wir, die Gründer haben das Projekt ohne Fremdkapital nachhaltig aufgebaut und möchten es jetzt an jemanden übergeben, der noch besser skalieren kann. Weiterhin möchten wir uns auf das jeweilige Hauptprojekt konzentrieren.



Dealstruktur

Der Verkauf erfolgt als Asset-Deal. Die beiden Gründer stehen für eine 2-monatige Einarbeitung zur Verfügung.



Umfang der Transaktion

Shopify Store inkl. Domain

Instagram-Kanal mit 3.700 Followern

Wortmarke

Kundendaten nach DSGVO

Zugang und Kontakt zu Lieferanten, Freelancer, Content Creatorn, Influencern

Facebook Pixel Daten

Marketingmaterial für das gesamte Produktportfolio

8 SKUs auf Amazon

Zugang zu allen relevanten Dateien

Warenbestand (Verkaufspreis ist exkl. Warenbestand)

2-monatige Einarbeitung durch wöchentliche Calls

Aussicht & Potential

Die Produkte besitzen viele Alleinstellungsmerkmale, wodurch sie im Markt herausstechen. Viel Potential liegt noch im Bereich Paid Traffic, sowie den Ausbau der Social Media Kanäle (TikTok, Pinterest, YouTube), weitere Marktplätze, sowie Kooperationen mit weiteren Influencern.

Die Marke bietet einen erfolgreichen Einstieg in den E-Commerce-Bereich oder den einfachen Ausbau der bereits vorhandenen Aktivitäten.



Preisvorstellung

Die Preisvorstellung basiert auf einem Branchenüblichen EBIT-Multiple mit Berücksichtigung des Wachstums und des sehr guten Potentials.

45.000 EUR (exkl. Lagerbestand)

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über schreibwaren@shopanbieter.de Kontakt zum Anbieter auf. Ihre E-Mail wird direkt an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.