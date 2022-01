Verkaufsbörse: Bio-Tee Onlineshop mit eigener Marke

(Anbietertet): Wir bieten Ihnen eine eingetragene und bereits in Norddeutschland bekannte Marke im Bereich gesunde Lifestyle Biotees, in außergewöhnlichen Zusammensetzungen, ohne künstliche Zusatzstoffe, in einer nachhaltigen Verpackung an. Der primäre Verkaufskanal ist ein Webshop auf der Basis Shopware 5. Der Webshop wurde mit Fokus auf Design, Kundenhandling und einfachem Bezahlvorgang individuell programmiert. Zusätzlich ist ein Amazon-Shop bereits vollständig vorhanden.

Für die Marke wurde ein auf den Markt zugeschnittenes Branding und eine zukunftsorientierte corporate identity entwickelt. Die Qualität des Produkts ordnet sich im Bereich „Premium“ bzw. „hochwertiges Lebensmittel“ ein. Die Produktbewertung über den im Webshop implementierten Käuferschutzes (Trusted Shops) spiegelt dies mit einer sehr guten Bewertung wieder.

Das Gerüst hinter der Marke:

Webshop (individualisiert)

Amazon-Shop (verkaufsbereit)

Warenwirtschaftssystem (ermöglicht fast vollautomatische Auftragsabwicklung; Versand mit einer nahezu 0 prozentigen Fehlerquote durch Einsatz von Scannern; Warenwirtschaft & Versand können einfach an jeden beliebigen Ort umgestellt werden)

zusätzliche Blog Seite vorhanden und im Verkaufspreis mit inbegriffen

Diverse Bilder sind aus exklusiven Fotoshooting vorhanden

Einblicke in Zahlen, Daten und Fakten:

eingetragene Marke

Seitenbesucher Webshop 2021: 233.003

Jahresumsatz 2021: 100.000€

Durchschnittlicher Warenkorb: 33,07€

optimierte Conversion-Rate: bis 4% täglich

Qualitätsstufe Produkt: Premiumqualität

Kundenzufriedenheit: 4,72/5 (Trusted Shops)

Zertifizierungen: Bio, Zulassung Lebensmitteleinzelhandel

Bisherige Werbung:

Google Adwords / SEA

Affiliate Programm

Mailing

Blog / SEO

Lebensmitteleinzelhandel

Zeitschriften

Influencer

Produkt-Auszeichnung: Gewinner „kulinarisches Niedersachsen“

Mögliche Verkaufsstellen & Skalierungspotenzial

Webshop (= Basis)

Amazon-Shop (verkaufsfertig)

Lebensmitteleinzelhandel (Erfahrung und Kontakte vorhanden)

Fachhandel Feinkost (Erfahrung und Kontakte vorhanden)

Gastronomie und Hotellerie

Social Media (Instagram = vorhanden, Facebook = vorhanden, Pinterest, Tik-Tok)

Influencermarketing

Affiliate-Partnerprogramme (1 Programm aktiv)

Newsletterversand (Vorlagen vorhanden)

Verkaufsfernsehen (Kontakt besteht)

Grund für den Verkauf

In den vergangenen Jahren haben wir 2 Unternehmen gleichzeitig aufgebaut.

Unser weiterentwickeltes Know-How ist in die angebotene Marke immer 1 zu 1 eingeflossen. Ein solides Fundament mit einem durchdachten Konzept ist dadurch zustande gekommen.

Leider hat auch unser ehrgeiziger Alltag „nur 24 Stunden“ und Nachwuchs ist auf dem Weg, wodurch wir uns für einen Verkauf entschieden haben.



Insgesamt handelt es sich bei unserer Marke um ein Unternehmen, mit dem Sie sofort loslegen und skalieren können.



Wenn Know-How im Bereich Marketing mitgebracht wird, lässt sich die Marke mit einem Rohdiamanten vergleichen.

Vergleichbare Marken haben sich bereits in den vergangenen Jahren in den Lebensmittelbereichen Müsli, Gewürze oder Reis entwickelt.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Weitere Informationen erhalten Sie im direkten Austausch mit uns.

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über tee@shopanbieter.de Kontakt zum Anbieter auf. Ihre E-Mail wird direkt an den Verkäufer weitergeleitet.

