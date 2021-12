Verkaufsbörse: Onlineshop für Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittel zum Verkauf

(Anbietertext): Aus Zeitmangel und Umorientierung steht ein seit 11 Jahren (seit 2010) existierender Onlineshop für Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittel zum Verkauf. Der Vertrieb erfolgt zu 85% national und zu 15% international in EU-Länder und Schweiz.

Gute Google Positionierung, sehr niedrige Retourenquote, DSG Konform und rechtssicher mit sehr guten Trusted Shops Bewertungen.

Shopsystem: Shopware 5 mit aktuellem Updatestand (5.7.6).

Shopware bietet eine große Anzahl an kostenfreien sowie kostenpflichtigen Erweiterungen, um eine individuell Anpassung des Onlineshops sowie Anbindung zu Verkaufsplattformen herzustellen.

Das Angebot bietet einen optimalen Einstieg in den Online-Handel für Existenzgründer, Kosmetikstudios, Therapeuten etc. die noch nicht über einen eigenen Onlineshop verfügen und E-Commerce ihr Geschäftsmodel ausbauen oder erweitern möchten.

Produkte/Hersteller und Kundenstamm sind vorhanden. Sie können Ohne Verzögerung, ohne immensen Zeitaufwand und ohne teure Technikerkosten sofort starten und verkaufen.

Durch eine schnelle Zulieferung der Hersteller sind Sie in der Lage kurzfristig zu agieren, wodurch ein großer Lagerbestand, was Geld bindet, nicht nötig ist.

Auf Wunsch begleite ich Sie gerne und stehe ich Ihnen mit meiner mehr als 10-jährigen Erfahrung im Onlinehandel in der Übergangs-/ Einarbeitungsphase hilfreich zur Seite.

Jahresumsätze netto:

2021: 130.000 Euro

2020: 140.000 Euro

Marketingpotential:

Werbung bisher nur über Google AdWords.

Die Bekanntheit lässt sich durch E-Mailmarketing, Sozial Medien wie Facebook, Instagram etc. weiter steigern.

Vertrieb erfolgte ausschließlich über den Webshop.

Weitere Anbindungen an Vertriebskanäle wie Amazon, eBay etc. wurden noch nicht bedient.

Aus zeitlichen Gründen haben wir die letzten Jahre Produkte/Hersteller aussortiert und keine neuen Produkte/Hersteller hinzugenommen. Ebenfalls wurden Werbemaßnahmen, bis auf Google AdWords, eingestellt.

Bei „intensiven“ Betreib des Webshops konnten wir einen Umsatz bis zu 250.000 Euro verbuchen.

Sollten Sie näheres Interesse haben, nehmen Sie bitte über kosmetik@shopanbieter.de Kontakt zum Anbieter auf. Ihre E-Mail wird direkt an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion:

Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.