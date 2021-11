Verkaufsbörse: Erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen (D2C) für Massivholzmöbel

In 2020 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 2,1 Mio. €. Für 2021 wird ein Umsatzwachstum von 20% erwartet.

Das Unternehmen ist zu 100% digitalisiert, bei hoher Automatisierung der Prozesse und ist somit optimal für weiteres Wachstum vorbereitet.

Bisher ungenutzte Wachstums- und Skalierungspotentiale gibt es in verschiedene Richtungen. Sei es beim Sortiment, der Optimierung der bestehenden Marketing- und Vertriebskanäle oder der Internationalisierung (aktuell nur in Deutschland aktiv).

Das Unternehmen ist voll verlegbar. Für eine entsprechende Einarbeitung wird gesorgt. Der Gründer steht für den notwendigen Knowhow-Transfer im Rahmen einer geeigneten Einarbeitung und Unterstützung in zu vereinbarender Weise bereit.

Um die starken Wachstumspotentiale optimal zu nutzen, empfehlen wir dieses Projekt insbesondere Interessenten mit Know how bei der Führung eines E-Commerce-Unternehmens oder aus der Möbelbranche.

Branche

Die Pandemie mit ihren Lockdowns hat das Thema Wohnen und Einrichten für die Verbraucher durch die viele Zeit zu Hause in den Fokus gerückt. Dies spiegelt sich auch in nach wie vor überproportional wachsenden Online-Anteilen am Branchenumsatz wieder.

Nach Branchenangaben wurden in 2020 bereits ein Umsatzvolumen von 34,5 Milliarden Euro erzielt. Gleichzeitig ist eine deutliche Steigerung im Wohnungsbau zu erwarten und der Trend zum Cocooning hat sich nach den Lockdowns als dauerhafte Entwicklung bestätigt.

