WÃ¤hlen Sie Ihre Top-Unternehmen fÃ¼r die E-Commerce Berlin Awards 2018!

(Pressemitteilung) Mehr als 200 Unternehmen haben sich erfolgreich für die E-Commerce Berlin Awards 2018 registriert und Sie können jetzt abstimmen! Wählen Sie die Top-Unternehmen in 8 Kategorien und helfen Sie Ihren Kollegen zum Gewinn!

In bereits einem Monat steht die E-Commerce Berlin Expo 2018 vor der Tür! Am Donnerstag, den 15. Februar 2018 werden sich im Station, Berlin mehr als 4000 Besucher, 120 Aussteller und die besten Speaker des E-Commerce Sektors auf der dritten Veranstaltung der E-Commerce Berlin Expo versammeln. Unter den Teilnehmern finden sich Namen, wie L’Oreal, eBay, Facebook, Google, Zalando, Scout24, DeinDesign und Notebooksbilliger.

In diesem Jahr gibt es eine besondere Auszeichnung für Unternehmen des deutschen Online-Marktes. Die Messe veranstaltet zum ersten Mal die E-Commerce Berlin Awards 2018! Die E-Commerce Berlin Awards werden Unternehmen des E-Commerce Sektors für ihre Erfolge auf dem deutschen Markt in acht Kategorien auszeichnen.

Unternehmen konnten sich für folgende Kategorien nominieren:

Best Sales Generating Tool

Best Customer Communication Tool

Best Solution for International Expansion

Best Logistics Solution

Best Platform/Shop Software

Best Payment Provider

Best Analytics Tool/BI Solutions

Best Agency of the Year

Im vergangenen November und Dezember haben sich mehr als 200 Unternehmen für die Auszeichnung beworben. Nun beginnt die zweite Phase der Awards – Public Voting! Die Öffentlichkeit kann nun entscheiden, welche Unternehmen in die letzte Phase der Awards gelangen – das Jury-Voting.

Wähler können jeweils eine Stimme per Kategorie abgeben (gesamt: 8 Stimmen). Zum Abstimmen ist ein Facebook Account erforderlich! Das Abstimmen ist gebührenfrei. Wähler stimmen hier ab.

Jeweils 10 Unternehmen aus jeder Kategorie, mit der höchsten Anzahl an Stimmen, darf in die letzte Phase der E-Commerce Berlin Awards 2018. In der finalen Runde wird eine speziell ausgewählte Jury die Kandidaten evaluieren und die 8 Gewinner auswählen.

Die E-Commerce Berlin Awards 2018 Gewinner werden am 15. Februar, 2018 während der E-Commerce Berlin Expo 2018 ausgezeichnet.

Jury-Mitglieder (bestätigt)

Luise Hoffmann , eCommerce Account Manager, PepsiCo

, eCommerce Account Manager, Iryna Nezhynska , Lead Designer, Kisura GmbH

, Lead Designer, Zoltan Maklary , Head of Performance Marketing, notebooksbilliger.de AG

, Head of Performance Marketing, Konstantin Guratzsch , Senior SEO Manager, Xing

, Senior SEO Manager, Daniel Kramer , Manager – eCommerce & Sports, Facebook

, Manager – eCommerce & Sports, Tina Nord , Teamlead Content Marketing Strategy, Zalando

, Teamlead Content Marketing Strategy, Thorsten Ahlers , Head of Marketing, Brille24

, Head of Marketing, Manuel Gerres , Managing Director, Deutsche Bahn

, Managing Director, Natalia Ruban , Head of Performance Marketing, GoEuro

, Head of Performance Marketing, Tanja Borzel , Product Manager, UX / Art Director, HolidayPirates

, Product Manager, UX / Art Director, Stefan Rauch , Head of AdTechnology & AdOperations, Scout24 Media

, Head of AdTechnology & AdOperations, Adam Formanek, Project Manager, SIBB e.V.

Bei weiteren Fragen, wenden Sie sich an PR-Manager, Charlene Pham unter charlene@ecommerceberlin.com.

Weitere Infos zu den E-Commerce Berlin Awards 2018 finden Sie hier.

###

Die E-Commerce Berlin Expo findet zum dritten Mal am 15. Februar, 2018 im Station, Berlin statt. Türen öffnen um 10:00Uhr. Es werden mehr als 4000 Besucher erwartet. Die jährliche Veranstaltung ist mittlerweile eine der führenden Branchenevents in Berlin, mit vergangenen Teilnehmern wie Google, Otto Group und Alibaba Group. Mehr Infos hier: http://ecommerceberlin.com

###