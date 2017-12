Speed4Trade integriert idealo Direktkauf

Der Softwarehersteller Speed4Trade gab im Rahmen des „FUTURE DAYS“- Partnerevents die Integration von idealo Direktkauf innerhalb seiner eCommerce- Software Speed4Trade CONNECT bekannt. idealo ist Deutschlands größtes und bekanntestes Preisvergleichsportal. Dazu Torsten Bukau, Head of Partner Management bei Speed4Trade: „Mit idealo Direktkauf bietet idealo zusätzlich zu dem geschätzten Marketingkanal einen Vertriebskanal an. Die Vorteile für den Handel sind dabei nicht zu unterschätzen. Es bedeutet aber auch, dass u.a. für die Auftragsverarbeitung zusätzliche Handelsprozesse zu berücksichtigen sind. Durch unsere Integration lösen wir dieses Problem.“ Die Kunden von Speed4Trade, die vorrangig aus der Kfz-Teile- und Reifenbranche stammen, können ihre Produkte in der Kategorie „Auto & Motorrad“ einstellen. Das Preisvergleichsportal listet insgesamt über 330 Millionen Angebote. Ihnen bieten die rund 15 Millionen Nutzer des Vergleichsportals und die mehr als 500.000 aktiven idealo-App-User im Monat ein großes Umsatzpotential.