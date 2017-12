GD Star Rating

Die BLOO:CON ist ein jährlicher Online-Marketing-Strategietag.

Am 6. und 7. Februar 2018 geht es in die nächste (mittlerweile sechste) Runde – mit spannenden Themen, Praxisbeispielen und wichtigen Impulsen für Marketing-Verantwortliche aus B2B- und B2C-Unternehmen.

Auf der BLOO:CON werden strategische Online-Marketing-Themen vorgestellt, wie z. B. SEO, SEA, Social Media, Content Marketing und mehr. Was benötigt ein Unternehmen, um mit der eigenen Website vorwärts zu kommen? Was ist wichtig, um gut gefunden zu werden, Besucherströme zu messen und mit den richtigen Inhalten beim Besucher zu punkten?

Das wird geboten:

Einen Überblick über Maßnahmen und Strategien in Bezug auf SEO, SEA, Social Media, Video, Content Marketing + mehr

Kurze, knackige Vorträge vom Bloofusion-Team und ausgewählten externen Rednern

Attraktive Seminare am Vortag der BLOO:CON

Ein offenes Ohr für Online-Marketing-Fragen

Eine Top Location mit exzellenter Verpflegung

Weitere Informationen zu den Inhalten und zum Ablauf gibt es auf www.bloocon.de.

Aufgepasst: Für shopanbieter.de-Leser gibt es 15 % Rabatt!

Den Rabattcode erhalten Sie im kommenden shopanbieter.de-Newsletter (Aboformular hier unter dem Artikel).

Wer absolut nicht bis Dienstag früh warten kann, sendet bitte eine Mail an mich.

Herzlich aus Hürth

Nicola Straub