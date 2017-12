Verkaufen und Umsatz steigern mit Hilfe des mirapodo Partnerprogramms – [Sponsored Post]

GD Star Rating

Im Rahmen unseres Partnerprogramms bieten wir Händlern und Lieferanten mehrere Kooperationsmodelle an. Bei allen Modellen profitieren die Partner von unserer enormen Reichweite und können so aktiv ihr Sortiment während der Saison mitgestalten. Ziel ist es, den Partnern den Zugang zu über 7 Mio. Kunden zu ermöglichen.

Je nach Sortimentsumfang, logistischen Gegebenheiten und Präferenzen des Partners bieten wir zwei verschiedene Kooperationsmodelle an:

Mirapodo Partnerprogramm Hier fungieren wir als Vertriebsplattform und sind für das Listing der Produkte, das Marketing, den Kundenservice sowie die Zahlungsabwicklung verantwortlich. Der Partner wiederum übernimmt die komplette Logistik und ist für den Versand zum Kunden sowie die Retourenabwicklung verantwortlich. Er hat bei diesem Modell die Möglichkeit das Sortiment, den Preis sowie die Aktualität der Produkte maximal mitzugestalten.

Mirapodo Partnerprogramm und Fulfillment Bei diesem Modell sind wir für die Abwicklung der Logistikprozesse zum Kunden sowie der Retouren verantwortlich. Einzelpaare werden konsolidiert an uns geschickt und nicht direkt an die Kunden geliefert. Der Partner bleibt weiterhin für das Sortiment verantwortlich, beliefert unser Lager und stellt uns die nötigen Stammdaten zur Verfügung.

In den letzten Monaten haben wir bereits über 30 neue Partner in das Modell integriert. Mit der Anbindung an das Partnerprogramm konnten wir mit Händlern Umsätze verdoppeln oder teilweise sogar verdreifachen, und das in kurzer Zeit. Insbesondere kleinere Händler haben durch das Partnerprogramm die Möglichkeit, zusätzliche Umsätze von über 100.000€ monatlich zu generieren und ihre Vertriebsstrukturen zu erweitern.

Sie möchten auch von unserem Partnerprogramm profitieren, Ihre Marke weiterentwickeln und den direkten Kundenzugang nutzen? Dann sprechen Sie uns gerne an. (Kontakt: kooperation@mirapodo.de)

Disclaimer: Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Sponsored Post von mirapodo