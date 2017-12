GD Star Rating

Pressemitteilung: Der 3. Amazon Sales Kongress im Forum Adlershof ist mit insgesamt 29 Vorträgen die erste große Amazon Konferenz mit separaten Programmsträngen für Seller uns Vendoren, die genau auf deren unterschiedliche Informationsbedürfnisse zugeschnitten sind! Hochkarätige Referenten – Berater, Dienstleister und erfolgreiche Unternehmen im Amazon-Geschäft – zeigen den Teilnehmern auf, wie sie ihren Umsatz an bzw. auf Amazon steigern können.

Zu den Highlights für Seller gehören die Themen Lieferantenrecherche und -management in China, die Buy Box mit Dynamic Repricing gewinnen, Gegenmaßnahmen wenn der Seller Account gesperrt wurde, Erfolgsfaktoren im europaweiten und im US-amerikanischen Amazon-Geschäft sowie Erfolgsfaktoren für die Werbung mit „Gesponserte Produkte“. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Praktiker-Tipps von vier Handelsunternehmen, die sehr erfolgreich auf Amazon verkaufen – KW-Commerce, Geschenke24, Off Price und Ribelli.

Im Programm für Vendoren gibt ein Ex-Einkäufer von Amazon wertvolle Ratschläge zum Verhandeln mit Amazon. Darüber hinaus geht es u.a. um alle Werbeoptionen für Vendoren auf Amazon, um die 10 größten Fehler von Vendoren auf Amazon – und wie man sie vermeidet, um die richtige Content-Anlage im Vendor Central, um Amazon-SEO und darum, wie man Ausgleichszahlungen vermeidet. Abgerundet wird das Programm durch Best-Practice Vorträge, u.a. von Kärcher und Victorinox.

Die komplette Programmübersicht sowie weiterführende Informationen zu den Referenten sind auf http://www.amazon-sales-kongress.de zu finden.

Der Kongress richtet sich branchenübergreifend an Führungskräfte von Konsumgüterherstellern und -händlern mit Verantwortung für den Umsatzerfolg, vor allem also an Leiter E-Commerce, Vertriebsleiter, Geschäftsführer und Unternehmer.

