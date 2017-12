Online Marketing Konferenz im ISS DOME Düsseldorf – Am 14. und 15. Juni geht die Conversion und Traffic Konferenz Contra im in die sechste Runde

GD Star Rating

Pressemitteilung: Traffic und Conversion sind die Dreh- und Angelpunkte, wenn es darum geht, online Umsatz zu generieren. Auch 2018 wird sich daher die Experten- Konferenz Contra um diese Schlüsselfaktoren drehen.

Insgesamt werden 2.000 Teilnehmer erwartet. Auf dem zweitägigen Event sprechen zahlreiche hochkarätige Referenten über aktuelle Best Practices, geben Tipps und verraten ihre Tricks. Darunter sind beispielsweise:

 Vertriebs- und Akquise-Experte Dirk Kreuter

 Motivationstrainer und Tiger Award Gewinner Christian Bischoff

 Ex-Google Mitarbeiter und SEO Experte Jonas Weber

Parallel zur Hauptkonferenz wird es 2018 erstmals einen zweiten Vortragsraum geben, in dem Masterclasses zu spezifischen Themengebieten angeboten werden. Außerdem findet am Abend des ersten Veranstaltungstages die bereits bekannte Networking-Party statt, bei der die Teilnehmer neue Kontakte knüpfen und sich intensiv untereinander sowie mit den Speakern austauschen können. Ebenfalls werden in diesem Rahmen die diesjährigen Tiger Awards verliehen. Ausgezeichnet werden neben dem besten Online-Marketer und dem besten Online-Marketing Magazin unter anderem auch der erfolgreichste Podcast sowie der Influencer des Jahres. Für die Awards kann bereits im Vorfeld auf www.tigeraward.de abgestimmt werden.

Heutzutage liegt der Schlüssel zu mehr Umsatz und Gewinn für Unternehmen in der Generierung von Webseitenbesuchern und der Erhöhung der Kaufrate. Wer erfahren will, wie man diese Bereiche optimiert, kann sich hier aktuell sein Ticket zum stark rabattierten Preis sichern: www.die-contra.de/tickets.

Über die Contra:



Organisiert wird die Contra von Christoph J. F. Schreiber und Thomas Klußmann, die das Event 2013 initiierten. Die Konferenz geht inzwischen in die sechste Runde und blickt auf eine mehrjährige Erfolgsgeschichte zurück: Seit der Auftaktveranstaltung ist das Event beständig gewachsen und war zugleich bei jedem Termin vollständig ausverkauft.

Nähere Infos zur Contra 2018 finden Sie hier: www.die-contra.de

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Pressemitteilung, die 1:1 übernommen wurde. Pressemitteilungen werden von uns weder auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft, noch spiegeln diese unsere Meinung wider oder werden von uns inhaltlich bewertet.