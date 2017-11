GD Star Rating

Pressemitteilung: Die Publicis Media veranstaltet im kommenden Jahr erstmals die Artificial Intelligence Masters im dbb forum berlin. Am 25. Januar 2018 geben Experten aus dem Bereich E-Commerce und Marketing Input zum Thema und bieten Prognosen, in welche Richtungen sich Artificial Intelligence (AI) zukünftig entwickeln wird.

Künstliche Intelligenz (KI) hat bereits viele Bereiche erobert und ist vor allem aus Marketing und E-Commerce nicht mehr wegzudenken. Groß ist der Hype um KI allemal: Sie ist Thema zahlreicher Studien und es entstehen immer neue Experimentierfelder wie Beratung via Chatbots oder Roboter im Verkauf.

Was bedeutet dieses Thema für E-Commerce und Marketing? Welchen Herausforderungen müssen sich Marketing-Verantwortliche stellen? Der Einsatz von Drohnen, Chatbots und Mobile hat das Kaufverhalten der Kunden verändert. Es hat sich gezeigt, dass Künstliche Intelligenz nicht nur den Umsatz von Retail-Unternehmen steigert, sondern auch eine bessere Kundenansprache ermöglicht. Anzeige Mehr Erfolg mit AdWords – was Sie wissen müssen, um sofort Kosten zu sparen



Wie man auf die Entwicklung reagieren sollte, welche aktuellen Trends es gibt und was Fachexperten dazu sagen, erfahren Sie auf unserer Artificial Intelligence Masters Konferenz am 25. Januar 2018 in Berlin. Lassen Sie sich von den Vorträgen und Diskussionsrunden inspirieren und gewinnen Sie neue Einblicke in das Thema.

Freuen Sie sich auf Top-Speaker wie Tim Leberecht (The Business Romantic Society), Marc Opelt (Otto-Einzelgesellschaft), Dr. Lars Schwabe (Lufthansa Industry Solutions) und viele weitere. In zwei parallelen Tracks finden insgesamt 16 Sessions zu verschiedenen Schwerpunktthemen statt. Profitieren Sie außerdem von einer hervorragenden Gelegenheit zum Networking während und nach der Konferenz. Besuchen Sie für weitere Infos rund um die AI Masters auch unsere Konferenz-Website.

Sie erhalten mit dem Rabattcode MP-Shop-10-10 exklusiv 10 % Rabatt auf die Konferenztickets.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Pressemitteilung, die 1:1 übernommen wurde. Pressemitteilungen werden von uns weder auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft, noch spiegeln diese unsere Meinung wider oder werden von uns inhaltlich bewertet.