Pressemitteilung: Landauf, landab bereiten sich die Online-Händler auf die Umsatzhochzeit des Jahres vor: Ende November, spätestens mit dem „Black Friday“ am 23. November, beginnt das Weihnachtsgeschäft. Während nun fleißig Online-Adventskalender befüllt, Newsletter-Kampagnen vorbereitet und die Shop Performance optimiert wird, vergessen Online-Händler oft das Wichtigste am Online-Einkauf: das Paket.

Denn ein Online-Kauf endet nicht mit dem Klick auf den Bestell-Button, sondern mit der Lieferung – dem emotionalen Höhepunkt des Einkaufserlebnisses. Online-Händler, die ihren Kunden in diesem Augenblick das perfekte „Auspackerlebnis“ bieten, steigern dadurch nicht nur deren Zufriedenheit, sondern auch die eigenen Umsätze – und das nicht nur an Weihnachten. Wie das geht, erklärt der kostenlose Ratgeber „Online-Händler Guide: After-Sales-Services 2018“ von Adnymics in Zusammenarbeit mit parcelLab und printmate.



Weihnachten, das sind nicht nur Kerzen, Glühwein und frischePlätzchen. Das sind auch bunt verpackte und liebevoll dekorierte Geschenke, das sind strahlende Kinderaugen unterm Baum, Spannung und Vorfreude. Kein anderer Feiertag weckt so viele Emotionen, ist so positiv aufgeladen wie das Fest der Liebe.

Aber stellen Sie sich vor, es ist Weihnachten – und unterm Baum stehen nur braune Pappkartons – kein Schleifchen, kein buntes Papier und keine persönliche Weihnachtskarte weit und breit. Dieses Gefühl der Ernüchterung kennen Online-Shopper zur Genüge. Schließlich müssen sie das bestellte Produkt, das sie doch freudig erwartet haben, in der Regel aus genau so einem unpersönlichen Versandkarton fischen, meistens nur begleitet von einer automatisierten Rechnung und einem Haufen uninteressanter Paketbeilagen, die oft sofort in den Papierkorb wandern.



AdWords zählt zu den Marketingmaßnahmen, mit denen das meiste Geld unnötig verbrannt wird. Der größte Fehler ist, kein Reporting oder ein schlechtes Reporting zu haben. Dicht gefolgt von der falschen, nur sehr oberflächlichen Betrachtung der Kennzahlen. Dabei kann alles so einfach sein.



Unser kostenloser Ratgeber gibt wertvolle Handlungsempfehlungen an die Hand, wie Onlinehändler ganz einfach deutlich mehr aus ihren AdWords-Kampagnen herausholen können.



Jetzt kostenlos runterladen

Welches enorme Potenzial für Kundenbindung und Markenbildung Online-Händler mit derart lieblosen Verpackungen einfach liegenlassen, wissen Neuromarketing-Experten. Denn nie ist ein Kunde so empfänglich für Markenbotschaften oder neue Produktvorschläge wie in dem Moment, wenn er guter Stimmung ist und sich wertgeschätzt fühlt.

Wie wäre es also, wenn Online-Händler ihren Kunden ein kleines Weihnachten bescherten – und zwar nicht nur im Dezember, sondern mit jedem einzelnen Paket? Denn ein perfektes „Auspackerlebnis“ vermittelt nicht nur positive Emotionen wie Vorfreude und Spannung „Es drückt auch die Wertschätzung aus, die der Online- Händler seinem Kunden entgegenbringt“, so Dominik Romer, Gründer und CEO von Adnymics, „und die sollte nicht mit dem Klick auf den Kaufbutton enden.“

Um Online-Händlern auf dem Weg zum perfekten „Auspackerlebnis“ für ihre Kunden zu helfen, hat das Münchner Start-up in Zusammenarbeit mit parcelLab und printmate einen kostenlosen Ratgeber zusammengestellt. Der „Online-Händler Guide: After-Sales-Services 2018“ zeigt Händlern, wie sie mit personalisierten Beilagen, individuellen Verpackungen und persönlichen Nachrichten rund um die Versandverfolgung ihre Marke stärken, die Kundenbindung steigern, bessere Bewertungen generieren und ihre Retourenquote senken.

Theorie, Tipps und praktische Beispiele – das ist der Online-Händler Guide: After-Sales-Services 2018

Der Ratgeber erläutert detailliert, wie Online-Händler verschiedene After-Sales-Services anwenden können und welche Vorteile sie aus den einzelnen Services für das eigene Geschäft zu erwarten haben. Experten-Interviews vertiefen die erläuterten Themen und vermitteln wertvolle Einblicke und Anregungen für das eigene Geschäft.

Und weil Online-Händler am besten von anderen Online- Händlern lernen, dürfen auch Beispiele aus der Praxis nicht fehlen: Namhafte Unternehmen wie Shoepassion und Chal-tec sowie Newcomer wie TaTeeTaTa lassen sich in die Karten schauen und berichten, wie sie After-Sales-Services nutzen und welche Auswirkungen ihr Einsatz konkret auf ihr Tagesgeschäft hatte.

Damit bietet der Online-Händler-Guide: After-Sales-Services 2018 eine umfassende Informationsquelle rund um das perfekte „Auspackerlebnis“, mit dem Online-Händler aus Einmalkäufern Stammkunden machen können. Damit an jedem Tag ein bisschen Weihnachten ist.

Der Online-Händler-Guide: After-Sales-Services 2018 steht unter

http://adnymics.com/whitepaper_auspackerlebnis2018/ zum kostenlosen Download bereit

