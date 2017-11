Digitalisierung endet nicht bei Maschinen, sondern bei uns Menschen selbst

Am 09. November 2017 war es zum 3. Mal soweit, der A-COMMERCE Day machte Wien für einen Tag zur E-Commerce Hauptstadt Europas. Das WHO-is-WHO der Szene verwandelte die MGC Messe Wien zu DEM Szene-Treffpunkt. Und neben einer eigenen Keynote-Stage Area und dem gut besuchten Ausstellerbereich, gab es Highlights wie den “Chatbot-Spielplatz” und die Virtual Reality Station. Noch vor der offiziellen Fahrzeugvorstellung präsentierte Denzel Gumpendorf mit den brandneuen BMW X3 und BMW X6 die Zukunft am Automarkt.

Die Keynotes

In der Eröffnungskeynote sprach Stephan Grad, Geschäftsführer von A-COMMERCE über die kommenden Zukunftsthemen im E-Commerce wie Voice Commerce und die Notwendigkeit, sich schon jetzt mit passenden Ausbildungsmaßnahmen, egal ob intern oder extern, auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten.

Nach einem kurzen Intro von Martin Sonntag, Obmann der Wirtschaftskammer Oberösterreich, durften wir die Bühne dann an den Co-Presenter plentymarkets übergeben – Jan Griesel sprach über die Herausforderungen an Händler, wenn diese ihre Verkaufsaktivitäten auf mehrere Märkte ausweiten möchten. Insbesondere müssen die jeweiligen Shops an die Individualitäten und die Eigenheiten der Zielgruppen der Länder angepasst werden.

Alexander Brand vom deutschen Marktführer im Baby-Online-Shop-Bereich – windeln.de – erzählte im Anschluss über die Marketingstrategie und den Erfolgsweg seines Unternehmens. Im Vordergrund steht klar die individualisierte Ansprache der Kunden. Gleichzeitig wird die Expertise von windeln.de in den Fokus der Werbeaktivitäten gesetzt. Eine Strategie, die bei den unterschiedlichen Zielgruppen die es auch unter Schwangeren bzw. Müttern durchaus gibt, sehr gut ankommt.

Besonders freuen durften wir uns auch über den ersten Auftritt von XXXLutz auf einer Vortragsbühne. Christian Renner, Leitung xxxldigital, erzählte in seiner Keynote über die 10 Dinge, die das Unternehmen im Zuge seiner E-Commerce Tätigkeiten gelernt hat und die man auch auf viele andere Unternehmen problemlos übertragen kann.

Walter Kreisel, Geschäftsführer Kreisel Systems, gab dem Publikum einen Einblick in die Zukunft der Elektrifizierung und wie weit auch österreichische Unternehmen in diesem neuen Bereich schon führend sind.

Die Workshops

Gleichzeitig zu den hochkarätigen Vortragenden auf der Hauptbühne, fanden in zwei Workshop-Räumen parallel kleine und exklusive Vorträge zu diversen Themenbereichen aus dem Online Handel wie Zahlungsmittel, rechtliche Beratung, Datenschutz, etc. für Händler und Hersteller statt. Es gab sowohl BASIC- als auch ADVANCED-Workshops, somit konnten sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene von den Vorträgen und Insights der Speaker profitieren.

„Uns ist es wichtig, dass die Menschen, die den A-COMMERCE Day besuchen, an diesem einen Tag viel Know-How mitnehmen können können und der A-COMMERCE Day somit Ansporn dazu ist, Ideen und kreative Konzepte umzusetzen.“ so Stephan Grad.