Net&Work – Händlerbund E-Commerce Messe setzt klaren Fokus

Pressemitteilung: Der Händlerbund eröffnet das Jahr 2018 mit der Messe Net&Work. Die erste hauseigene E-Commerce Messe findet am 17. Februar 2018 in den Dortmunder Westfalenhalle statt. Das Besondere: Netzwerken steht im Fokus wie bei kaum einer Veranstaltung dieser Art.

Netzwerken und Branche stärken

Zwei Netzwerk-Lounges, eine Experten-Lounge, Schulungsbereiche und sechs Themenwelten bieten Platz für intensive Gespäche. Während sich auf der Haupt- und Nebenbühne namhafte Experten wie eCommerce Rockstar Michael Atug präsentieren, bieten Themenwelten maßgeschneiderte Informationen zu Logistik, Payment, Shopsystemen, Online-Marketing, Marktplätzen und Internationalisierung. Branchenkenner wie Johannes Altmann (Shoplupe), Jan Griesel (plentymarkets), Hannes Rogall (ratenkauf by easyCredit) oder Henning Heesen (Sales Supply) sind als Speaker vor Ort. Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich aus dem großen Angebot ihre individuelle Agenda zu erstellen, eine interaktive Messe-App unterstützt den Austausch zu Referenten und Teilnehmern am Messetag.



Prominente Gäste und starke Partner

Neben unserem großen Exklusivpartner ratenkauf by easyCredit begrüßen wir auch prominente Speaker wie Unternehmer Jochen Schweizer, bekannt aus der Gründershow „Die Höhle der Löwen”, als Keynote Speaker zu Gast auf der Net&Work. Besucher freuen sich außerdem auf eine Candy Bar, den VR-Racing Simulator und eine große Händlerbund-Themenwelt, bei der sie rechtliche Check-Ups, Infomaterial und Beratung zu allen Fragen rund um den Händlerbund erhalten. Early-Bird-Tickets sind noch bis Ende des Jahres online erhältlich.

Was? www.netandwork.de E-Commerce Messe

www.netandwork.de E-Commerce Messe Wann? 17. Feburar 2018

17. Feburar 2018 Wo? Dortmunder Westfalenhalle

Dortmunder Westfalenhalle Wie viel? ab 69,- Euro inkl. Verpflegung für Händler

Der Händlerbund bietet exklusiv für Messe-Besucher Kombitickets für den plentymarkets Onlinehändlerkongress am 06. März 2018 an.

