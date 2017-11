Amazons Probleme – Chance für Shops?

Aktuell hat Amazon enorme Probleme: Einerseits werden Lieferungen nur verzögert ausgeführt — Amazon kann die eigenen Maßstäbe momentan nicht einhalten und Sen­dungen an Kunden kommen reihenweise — z.T. sogar deutlich — später bei den Kunden an, als auf der Platt­form angegeben und von den Kunden auch gewohnt. Andererseits hat Amazon auch Auszahlungsschwierig­keiten: Davon sind nicht nur die Auszahlungen an die Händler betrof­fen, sondern auch Rückzahlungen an Kunden.

Für Händler bringt das gleich doppelt Probleme mit sich: Zum einen leidet die Liquidität natürlich, wenn die ge­plan­ten Auszahlungen der Plattform ausbleiben. Gerade jetzt zum Beginn des Weihnachtsgeschäftes kann dies für manche Händler zur Katastrophe werden. Zum anderen häufen sich bei manchen Händlern bereits die Kunden­beschwerden wegen verzögerter Rück­erstat­tun­gen sowie — bei FBA — auch wegen zu langer Liefer­zeiten. Und nur wenige Kunden glauben der Erklärung, dass die Probleme nicht beim Händler, sondern bei Amazon liegen und zeigen dann Verständnis.

Ob aus Amazons Problemen tatsächlich auch Chancen für Einzelshops (oder Konkurrenzplattformen) erwachsen, steht allerdings leider in den Sternen. Denkbar wäre es allerdings: Denn halten die Probleme an und tauchen die ersten diesbezüglichen Meldungen in der Allgemein­presse auf, könnten tatsächlich Käufer für ihre Weih­nachts­einkäufe von ihrer Lieblingsplattform abwandern.

Die Herausforderung besteht dann darin, diese Kunden über Werbemethoden in den eigenen Shop zu führen. Vor diesem Hintergrund kann das Black-Friday-Geschäft dieses Jahr besonders wichtig sein, um Kunden für den eigenen Shop zu begeistern.