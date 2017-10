Unsere Verkaufsbörse gilt im E-Commerce als bekanntester Umschlagplatz für eingeführte Onlineshops. Die Verkaufsbörse kann von Verkäufern, wie auch Kaufinteressenten gleichermaßen garantiert kostenlos genutzt werden. Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zur Teilnahme!

(Anbietertext): Das Wort „Nachhaltigkeit“ ist für viele Menschen heute nicht nur Worthülse sondern gelebte Realität – insbesondere für junge Leute.

In dieses Thema gehört auch der Shop, der hier zum Verkauf steht. Er ist ohne Zweifel Marktführer zum Thema „Upcycling“ im deutschsprachigen Internet. Beim Upcycling werden aus weggeworfenen oder nicht mehr gebrauchten Dingen mit viel Kreativität neue Produkte mit ganz anderer Funktion und stylischem Design – Kartoffelsäcke werden zu schicken Hüten, Fahrradschläuche zu Gürteln, Ölfässer zu Lampen oder Möbeln, etc..

So entstehen einzigartige, nachhaltige und gleichzeitig schöne Artikel, die sich bestens als Geschenk eignen. Das Potential in der Branche ist riesig und die Zeit für einen Einstieg ideal. Upcycling ist als Trend in den USA und UK bereits etabliert, in Deutschland noch im Kommen.

Das Sortiment genießt maximale Alleinstellung. Alle ca. 400 Artikel im Shop sind nur hier so erhältlich. Das einzigartige internationale Lieferantennetzwerk und die Bereitschaft der Kunden, für einen nachhaltigen Artikel auch ein paar Euro mehr auszugeben, erlauben es, eine gute Marge mit fairen Einkaufspreisen zu kombinieren. Eigenanzeige

Der Shop kann leicht verlegt werden, benötigt nur einen Büroraum und kann von einer Person vollständig geführt werden. Das Fulfillment ist ausgelagert. Da sich die Wege der Gründer trennen kommt der Shop zum Verkauf.

Wir empfehlen ihn Gründern, die vom Start weg eine Existenz finden und E-Commerce-Spezialisten als Ergänzung in einem interssanten umd zukunftssicheren Umfeld.

Markteintritt: 2013

Shopsystem: Plenty Markets 7 mit Wawi

Alleinstellung: Einzigartige Artikel und Lieferantenstruktur

Umsatz 2016/2017: 225.000/264.000€ (2017 Schätzung)

Gewinn (EBITDA)*: 2016/2017: 69.500/83.300€ (2017 Schätzung)

Kaufpreis: VB 235.000 € inkl. Lagerware im Wert von ca. 20.000€

Verkaufsart: Asset Deal

Kontaktaufnahme und Anfragen an upcycling@shopanbieter.de werden automatisiert an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.