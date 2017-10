GD Star Rating

Die cateno GmbH & Co. KG und die microtech GmbH schließen eine strategische E-Commerce-Kooperation. Der Hersteller kaufmännischer Softwarelösungen entwickelt seit 32 Jahren ERP-Lösungen und richtet sich im Jahr 2018 verstärkt auf den E-Commerce-Sektor aus. Zur Schaffung einer vollintegrierten E-Commerce-Lösung wird zukünftig auf die langjährige Expertise und die Softwarekomponenten von cateno zurückgegriffen.



„Das Herzstück unserer E-Commerce-Komplettlösung, cateno 5, bilden die ERP-Lösungen aus dem Hause microtech. Seit über 17 Jahren entwickeln wir unsere E-Commerce-Schnittstellen exklusiv für die Produkte büro+ und ERP-complete. Dass nun auch die microtech GmbH als Hersteller dieser kaufmännischen Software auf unsere E-Commerce-Technologie zurückgreift, freut uns natürlich sehr“, berichtet Markus Meißner, Geschäftsführer von cateno. „Die jetzt eingegangene strategische Kooperation garantiert unseren Kunden eine noch tiefer integrierte E-Commerce-Lösung, die Schaffung von E-Commerce-Standards direkt in der Warenwirtschaft und erhebliche Verbesserungen der Usability innerhalb der Softwareoberfläche. Auch freuen wir uns darüber, dass die über 5.000 Bestandskunden mit aktuellster Softwareversion der Firma microtech hierdurch einen einfachen Einstieg in den Onlinehandel finden! Für alle Funktionalitäten, die über diese Standards hinausgehen, schaffen wir durch unsere langjährige Erfahrung auch weiterhin individuelle und hochskalierbare Lösungen.“

(v.l.n.r.: Matthias Stollenwerk, Amadeus Kubach, Markus Meißner, Benjamin Bruno)

Die noch tiefer greifenden Integrationen werden den cateno-Kunden im Laufe des Jahres 2018 zur Verfügung gestellt. „Wir sind überzeugt, dass unsere Erfahrung aus 17 Jahren E-Commerce gepaart mit der Expertise von microtech, den Onlinehändlern die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches E-Business bietet und freuen uns auf die noch engere Zusammenarbeit mit der microtech GmbH. Die Tatsache, dass die von uns entwickelte Technologie nun auch von microtech in der eigenen E-Commerce-Lösung verwendet wird, macht uns natürlich ganz besonders Stolz!“, fasst Markus Meißner zusammen.

