Pressemitteilung: Der weltweite Online-Marktplatz eBay startet heute in Deutschland die eBay Händler-Awards, um seine kreativsten und erfolgreichsten Händler auszuzeichnen. Gewerbliche eBay-Händler können sich bis zum 31. Januar 2018 in einer von sieben Kategorien bewerben. Eine sechsköpfige Jury bestehend aus Mitgliedern des deutschen eBay-Führungsteams sowie unabhängigen E-Commerce-Experten bewertet die eingehenden Bewerbungen und kürt die Gewinner im kommenden Frühjahr.

Die Sieger erhalten unter anderem Barpreise (2.500€ für die sieben Kategoriesieger) und eine Reise in die eBay Deutschland-Zentrale für ein Treffen mit dem deutschen Führungsteam. Darüber hinaus wird unter allen Siegern eine Reise in das eBay-Hauptquartier in San José inklusive einem Treffen mit eBay CEO Devin Wenig verlost.

Eben Sermon, Vice President eBay Germany, erklärt: “Unser Marktplatz lebt von der Vielfalt und Lebendigkeit unserer Händler. Dies wollen wir mit den eBay Händler-Awards unterstreichen. Es ist uns ein großes Anliegen, den eBay-Händlern gegenüber unsere Wertschätzung auszudrücken, und ich freue mich schon jetzt auf viele tolle Bewerbungen und spannende Geschichten.“

Die Bewerbung für die eBay Händler-Awards erfolgt über die Seite verkaeuferportal.ebay.de/haendler-awards. Teilnehmende Händler können über ein Anmeldeformular alle relevanten Informationen zu ihrem Geschäft einreichen. Die sieben Kategorien spiegeln in ihrer Auswahl die Individualität der eBay-Händler wider:

Durchstarter : Händler, die entweder erst seit zwei Jahren bei eBay verkaufen oder in den letzten zwölf Monaten besonders stark gewachsen sind.

: Händler, die entweder erst seit zwei Jahren bei eBay verkaufen oder in den letzten zwölf Monaten besonders stark gewachsen sind. Nachwuchsunternehmer : Händler, die zwischen 18 und 30 Jahren alt sind.

: Händler, die zwischen 18 und 30 Jahren alt sind. Kreative Geschäftsidee : Händler, die besonders ausgefallene, nischige, kreative oder seltene Produkte bei eBay verkaufen oder die Möglichkeiten von eBay auf besonders ungewöhnliche, kreative Weise nutzen.

: Händler, die besonders ausgefallene, nischige, kreative oder seltene Produkte bei eBay verkaufen oder die Möglichkeiten von eBay auf besonders ungewöhnliche, kreative Weise nutzen. Globales Geschäft : Händler, die einen erheblichen Teil ihrer Produkte bei eBay in Märkte außerhalb Deutschlands verkaufen.

: Händler, die einen erheblichen Teil ihrer Produkte bei eBay in Märkte außerhalb Deutschlands verkaufen. Lokaler Einzelhändler : Händler, die Inhaber eines oder mehrerer stationärer Ladengeschäfte sind und eBay als zusätzlichen Verkaufskanal nutzen.

: Händler, die Inhaber eines oder mehrerer stationärer Ladengeschäfte sind und eBay als zusätzlichen Verkaufskanal nutzen. eBay Plus-Händler : Händler, die seit mindestens sechs Monaten Mitglied des eBay Plus-Programms sind.

: Händler, die seit mindestens sechs Monaten Mitglied des eBay Plus-Programms sind. Sonderpreis für die außergewöhnlichste Geschichte : Händler, hinter deren Unternehmungsgründung und ihrem Handel bei eBay eine ganz besondere Geschichte steht – beispielsweise ein wohltätiges Unternehmen oder ein schwieriger, aber letztlich erfolgreicher Weg zum Handel über eBay.

Zu der Jury der eBay Händler-Awards gehören:

Denis Burger, Senior Director Seller Growth eBay Germany

Andrea Gönner, Geschäftsführerin des eBay Shops die-garn-welt

Prof. Dr. Gerrit Heinemann, Leiter des eWeb Research Centers der Hochschule Niederrhein

Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer des IFH Köln

Ariane Nölte, Chefredakteurin OnlinehändlerNews

Eben Sermon, Vice President eBay Germany

Weitere Informationen zu den eBay Händler-Awards und dem Bewerbungsprozess erhalten Händler unter verkaeuferportal.ebay.de/haendler-awards. Das Bewerbungsformular ist direkt über ebay.eventsair.com/haendler-awards/bewerbung/Site/Register zu erreichen.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Pressemitteilung, die 1:1 übernommen wurde. Pressemitteilungen werden von uns weder auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft, noch spiegeln diese unsere Meinung wider oder werden von uns inhaltlich bewertet.