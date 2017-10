Best Practice – Wie AmbienteDirect mit individuellen Paketbeilagen seine Kundenansprache optimiert

, 5.0 out of 5 based on 2 ratings

Pressemitteilung: AmbienteDirect, ein etablierter Versender für Design-Möbel und Accessoires, spricht seine Kunden mit individuellen Produktempfehlungen direkt im Paket an und erreicht damit einen Return-on-Ad Spend (ROAS) von 11. Die personalisierten Beileger werden mit der Technologie des Münchner Start-ups Adnymics erstellt.

Wenn die über 400.000 Kunden des seit 1998 aktiven Online-Shops AmbienteDirect ihre stilvollen Möbel oder Design-Accessoires aus dem Paket ziehen, finden sie dort nicht nur ihre Ware, sondern auch einen geschmackvoll gestalteten Paketbeileger, der sie zum Wiederkauf animiert. Die Paketbeilagen, die nicht nur jeden Kunden persönlich ansprechen, sondern ihm auch anhand seiner Surf- und Kaufhistorie individuelle Produktvorschlägen anbietet, ersetzen den klassischen Produktkatalog, den AmbienteDirect bisher seinen Paketen beilegte. „Unser Katalog war in der Produktion sehr aufwändig und somit haben wir nach einer Alternative gesucht.“, erzählt Christine Detzkeit, Head of Online Sales bei AmbienteDirect. Anzeige Mehr Erfolg mit AdWords – was Sie wissen müssen, um sofort Kosten zu sparen



Fündig wurde der Multichannel-Händler beim Münchner Start-up Adnymics. Mit dessen intelligenten Paketbeilegern kann AmbienteDirect seine Kunden mit individuellen Empfehlungen flexibel ansprechen, die zum persönlichen Stilempfinden jedes einzelnen Kunden passen. Auch saisonale Highlights können flexibel in die Beileger eingebunden werden. Das hochwertige Design in unterschiedlichen Templates für männliche und weibliche Kunden verlängert den hohen Qualitätsanspruch von AmbienteDirect bis ins Paket.

Um den Erfolg der personalisierten Beilagen messen zu können, verweist AmbienteDirect auf personalisierte Landingpages (PURLs), auf denen jeder Kunde seine Produktempfehlungen im Shop wiederfindet. Zusätzlich kommen auch individualisierte Incentive-Kampagnen mit Rabattgutscheinen für den Wiederkauf zum Einsatz. Anhand der so gesammelten Daten kann AmbienteDirect heute klar konstatieren: Der Umstieg auf die personalisierten Beilagen von Adnymics hat sich auch wirtschaftlich gelohnt: Die Konversionsrate der Beileger-Gutscheine ist um bis zu 250 Prozent höher als bei anderen vergleichbaren Werbemaßnahmen wie zum Beispiel E-Mail-Marketing. Die personalisierte URL (PURL) wurde von 6 Prozent der Kunden aufgerufen. Und die Kunden, die aufgrund dieser PURL in den Shop kamen, sahen sich 96 Prozent mehr Seiten an als der durchschnittliche AmbienteDirect-Kunde.

„Die Adnymics-Lösung ist für uns die flexiblere, einfachere und erfolgreichere Alternative um unsere Kunden zielgenau und individuell im Paket anzusprechen.“, so Christine Detzkeit.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Pressemitteilung, die 1:1 übernommen wurde. Pressemitteilungen werden von uns weder auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft, noch spiegeln diese unsere Meinung wider oder werden von uns inhaltlich bewertet.