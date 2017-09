GD Star Rating

Willkommen zum Facebook-Digest der KW 38: Während vielen bei eBay der Umsatz dramatisch wegbricht, geht es hoch her vor allem bezüglich der „eBay-Bilderkrise“. Zudem zeigen sich schon Auswirkungen der fehlenden Kontaktdaten. Zwei Petitionen betreffen das Themenfeld „China-Konkurrenz“. Im Tagesgeschäft wichtiger: Wie bespiele ich Google Shopping, organisiere Amazon Sponsored Products optimal bei Varianten und fahre bei einer Marge von fast 700% noch Verluste ein? Womit wir beim Humor sind. Der steckt diese Woche in der Hose.

Nach unten geht es immer (noch)

Auch in der zurückliegenden Woche gab es Diskussionen über Umsatzeinbrüche bei eBay: „Schon wieder -30% zum Vormonat“ vermeldet da ein Händler bei den Multichannel Rockstars, andere stimmen ein oder vermelden sogar -46%. Ein Händler hat gleichzeitig -25% bei ebay, während er bei Amazon mit denselben Produkten +35% einfährt. An der Nachfrage liegt es also nicht… Nur eine Händlerin in dem Thread berichtet von einem anhaltenden Plus von 20% jeden Monat seit ca. 3 Monaten. Ihre einzigen Maßnahmen: Sie hat die Produkte (günstige Bastelartikel) aus dem Plus-Programm herausgenommen, dafür die Preise gesenkt und verlangt Versandgebühren – und sie hat mobil optimiert. Dass mobil (noch) was geht, bestätigen auch Händler in anderen Diskussionen.

Das gleiche Bild ergibt eine ähnliche Diskussion in der Wortfilter-Gruppe: -20% zum Vormonat und -70% zum Vorjahr. Das macht wirklich keinen Spaß mehr. Ein Grund dafür liegt auch darin, dass eBay die Links von Google auf einzelne Angebote nicht (mehr) auf das jeweilige Angebot lenkt, sondern auf die jeweilige Kategorienseite. Das ist nervig für die potentiellen Kunden, die dann auf eBay erneut nach dem eigentlich bereits gefundenen Angebot suchen müssen – und wie gut Cassini aktuell funktioniert ist ja auch noch einmal ein Ärgernis an sich -; und es ist tödlich für die Händler, die den Direkttraffic von Google verlieren. Wie von mitdiskutierender eBay-Stelle verlautet, ist dies jedoch wider erwarten KEIN Bug, sondern so gewollt. Immerhin weiß eBay, dass es aktuell den Händlern das Leben „nicht einfach“ mache. Aber was hilft es?

Mehr Kontakt mangels Kontaktdaten

In diese Kategorie „nicht einfach machen“ fällt sicherlich auch die aktuelle Maßnahme des Kontaktdatenverbotes. Wie es sich auf den Aufwand im Kundenservice auswirkt, wenn die Kontaktdaten konform zur neuen eBay-„Verordnung“ überall herausgenommen werden, hat ein Händler getestet, der sich dem Edikt bereits vorfristig gefügt hat und seine Angebote bereits einige Wochen vor dem Stichtag angepasst hat. Sein Fazit: „Stellt euch auf ca. 2-2,5fache E-Mail Menge ein.“

Du sollst Dir kein Bild…

…von mir nehmen, ist wohl der überwiegende Wunsch der eBay-Händler, die rund um die neuen Regelungen zu Bildern bei eBay diskutieren. Nur wenige haben kein Problem mit den neuen Vorschriften. Das liegt aber auch daran, dass die Überarbeitung der Bilder schlicht ein Haufen Arbeit macht. Und wie genau ist das eigentlich alles gemeint? Viele Antworten gibt dieser Thread in der Wortfilter-Gruppe – auch weil eBay mitdiskutiert. Interessant in diesem Zusammenhang ist eventuell auch dieser Wortfilter.de-Artikel: „Kommentar: Das hört sich hart an, ist aber fair und richtig.“

Petitionen: Die kleinen Guten und die große Schlechte

Leichter würde das Leben für inländische Händler, wenn Kunden auf den Plattformen genauer sehen würden, von wo ihre Ware eigentlich kommt. Wie wäre es beispielsweise mit einem Filter bei Amazon, über den man nach inländischem Versand filtern könnte? Das wünschen sich einige US-Händler und haben via Change.org eine entsprechende Petition an Jeff Bezos gestartet. Eigentlich eine gute Idee? Warum hat die Petition dann bisher nur gute 200 Unterschriften bekommen? Da hat sogar die deutsche Version der Petition mehr Unterstützer gefunden, wenn auch leider nicht viel mehr. Die Diskussion zu beiden Petitionen gibt es hier.

Wirklich viele Unterschriften hat sich da ein anderer Petent für sein Anliegen gewinnen können. Dieser Petent ist – Trommelwirbel…… – eBay. Worum geht es? Die EU versucht derzeit, die Mehrwertsteuerregelungen zu vereinfachen. Im Zuge dessen sollen laut einem Entwurf dann auch Händler aus Drittländern generell Mehrwertsteuer im Land des Käufers bezahlen. Also konkret: Wenn ein Händler aus Asien nach Deutschland verkauft, dann müsste er auch die 19% Mehrwertsteuer zahlen. Und zwar immer. Das findet eBay aber gar nicht gut und sammelt deshalb Unterschriften gegen den Gesetzesentwurf der EU. Argumentiert wird einerseits mit den armen Kleinunternehmern, die sich dann auch mit Mehrwertsteuerfragen auseinander setzen müssten und andererseits mit den armen Kunden, die unter steigenden Preisen leiden würden. Beide Argumente ziehen offenbar sehr gut – worüber eine umfangreiche Diskussion in der Wortfilter-Gruppe entbrannte. Die erst abebbte, als Mark Steier schließlich seine (ablehnende) Meinung zur Petition veröffentlichte.

Mit 700% Marge in den Verlust

Man nehme einen Artikel zum EK von 1,90 € und verkaufe ihn via Amazon für 15,00 €. Und dann rechne man mal genauer nach und stelle fest: Mist, wir machen Verlust! Kann nicht sein, glauben einige Multichannel Rockstars – aber genaues Nachrechnen bestätigt es. Die Crux liegt in der Sperrigkeit und den Versandkosten. Eine lehrreiche Diskussion wider das „gesunde Bauchgefühl“ und pro saubere Kalkulation!

202000 Artikel bei Google Shopping

eBay Mist, Amazon blöd? Dann lohnt vielleicht ein Blick über die beiden üblichen Verdächtigen hinaus: Letzte Woche gab es schon das Beispiel, wo die Bewerbung des eigenen Shops ebenso viele Verkäufe brachte wie die eBay-Präsenz. Diese Woche verrät ein Multichannel Rockstar, wie er es schafft, ohne Zusatzaufwand, 202000 Produkte bei Google Shopping zu listen: „Aus 3003 Basisartikeln im Shop über die Kombination der passenden Fahrzeuge (als Merkmal)“. Vorteil 1: Die Merkmalszuordnung ist eh nötig, weil sie so auch im Shop für Filter genutzt wird und ebenso für die eBay Fahrzeugmerkmals. Vorteil 2: Die Google Shopping-Artikel sind voll Remarketing-fähig über die Merkmale. Das rockt!

Varianten sind ja auch so ein Thema. Bei real.de gibt es sie immer noch nicht, hier ist noch immer kein Termin in Sicht. Bei Amazon gibt es natürlich Varianten. Aber wie setzt man eigentlich „Sponsored Products“-Kampagnen optimal auf, wenn man Varianten bewerben möchte? Die Amazon-SEO-Gruppe bringt Klarheit.

Laden dicht. Danke Amazon!

Der eingesessene stationäre Laden schließt. Schuld daran, dass die Inhaber daran aber geradezu Freude haben, hat Amazon. Digitalstrategie und Optimierung im „Unternehmer der Zukunft“-Programm sei dank: Wortfilter-Gruppe.

Noch mehr Förderung

Das UdZ-Programm geht ja in eine weitere Runde – diesmal sind die Frauen dran. Aber gibt es nicht noch andere Möglichkeiten, Förderungen für die Erarbeitung seiner Digitalstrategie zu bekommen? Einige Möglichkeiten fallen den Multichannel Rockstars ein.

Humor ist, wenn die Hose nicht mehr passt

Das kann schon mal vorkommen, dass dreieinhalb Jahre nach dem Kauf eine Hose zu eng ist. Was soll’s, dann wird eben kurz mal ein Rücksendeantrag gestellt. Bestelldatum war 16.01.2014. Der Händler nimmt es mit Humor. Wie auch sonst?!

