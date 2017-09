Shopware Community Day 2018 im Landschaftspark Duisburg-Nord

GD Star Rating

Pressemitteilung: Einmal jährlich veranstaltet der Shopsystemhersteller Shopware mit seinem Community Day eine der mittlerweile wichtigsten eCommerce-Veranstaltungen Deutschlands. Jetzt hat das Unternehmen mit Sitz im westfälischen Schöppingen den ungeduldig erwarteten Termin für seine nächste Hausmesse bekannt gegeben: der 18. Mai 2018. Erstmals verlässt Shopware dann das Münsterland, denn Veranstaltungsort wird der Landschaftspark Duisburg-Nord sein.

Mehr Platz für eine größere Community

Gleicher Spirit im neuen Flair

Shopware rechnet für den nächsten Shopware Community Day im Landschaftspark Duisburg-Nord mit 2.000 – 2.500 Händlern, Partnern, Entwicklern und eCommerce-Enthusiasten, die sich erneut auf außergewöhnliche Vorträge von renommierten Speakern, Trends, Neuheiten und Praxistipps freuen dürfen. Das legendäre Abendevent in beeindruckender Atmosphäre lädt dazu ein, die über den Tag geschlossenen Kontakte beim Networking zu vertiefen.

„Der neue Veranstaltungsort bietet aber weit mehr als eine höhere Kapazität. Neben dem industriellen Flair, das extrem gut zu unserer Unternehmenskultur passt, gibt es viele logistische Vorteile wie die unmittelbare Nähe zum Düsseldorfer Flughafen, was insbesondere für unsere internationalen Gäste angenehm ist“, begründet Stefan Heyne.

Weitere Informationen zum Ticketverkauf etc. folgen in Kürze unter scd.shopware.com

Der Shopware Community Day 2018 in Kürze



Wann? 18. Mai 2018

Wo? Landschaftspark Duisburg-Nord

Gäste: 2.000-2.500 Händler, Partner, Entwickler und eCommerce-Enthusiasten

Leitthema: Folgt in Kürze

Infos: scd.shopware.com

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Pressemitteilung, die 1:1 übernommen wurde. Pressemitteilungen werden von uns weder auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft, noch spiegeln diese unsere Meinung wider oder werden von uns inhaltlich bewertet.