Am 15. Februar 2018 geht die E-Commerce Berlin Expo in die dritte Runde

(Pressemitteilung) Das Team von E-Commerce Capitals kommt zurück in Deutschlands Hauptstadt mit der dritten Edition der E-Commerce Berlin Expo, eine der begehrtesten Branchen-Events des Jahres. Berlin, Europas Schmelztiegel der Tech-Szene, Musik und Kultur, ist auch diesmal wieder Gastgeber der Veranstaltung, welche am 15. Februar 2018 im „STATION Berlin“ stattfindet.

Die Messe zog Anfang des Jahres mehr als 3000 Besucher und 83 Branchenführern, wie DHL, Idealo, Rakuten, PrestaShop, Meet Magento Association und Lengow, an. Der Erfolg des letzten Jahres soll an die kommende Veranstaltung anschließen.



Branchenführer wie Karl Wehner, Alibaba Group, Dominik Johnson, Yandex, Laurence Kozera, Google, Karsten Köhler, Hubspot und Frank Schlesinger, ImmobilienScout24 gehörten zu den Sprechern der zweiten Edition.

Im vergangenen Februar führten Experten der E-Commerce-Branche, verteilt auf vier Bühnen, Diskussionsrunden einschließlich über den russischen und chinesischen Markt, die Bedeutung von Social Media für E-Commerce, Sales Channels, Performance Marketing, Programmatic Marketing, SEO Tipps für E-Commerce Unternehmen und Data-Driven E-Commerce.

Um an den letztjährigen Erfolg anzuknüpfen arbeitet das Team der E-Commerce EXPO Berlin bereits im vollem Gange um den kommenden Teilnehmern eine so aufschlussreiche Erfahrung wie möglich zu bieten.

“Wir sind sehr aufgeregt auf die kommende Auflage der E-Commerce Expo Berlin. Die Veranstaltung hat in relativ bescheidenen Verhältnissen und begrenzten Ressourcen angefangen, allerdings sind wir seit der ersten Edition mit jedem Jahr extrem gewachsen und freuen uns daher umso mehr auf die Veranstaltung im Februar 2018. Besonders freue ich mich darauf unsere Agenda zu veröffentlichen, welche auch nur dank unserer vielen tollen Sprecher, die ihr Wissen mit unseren Messebesuchern teilen werden, zustande kam. Für die Zusammenarbeit sind wir ihnen sehr dankbar! Momentan können wir ein sehr vielfältiges Lineup an Branchenführern sowie tollen E-Commerce Startups, bestätigen.”, sagt E-Commerce Berlin Expo PR-Manager, Charlene Pham. Hier ist ein kleiner Vorgeschmack von Sprechern der E-Commerce Berlin Expo 2018.

Bei der führenden E-Commerce Messe werden Sprecher wie, Luka Brekalo, E-Commerce Manager L’Oréal, Daniel Kramer, Manager – E-Commerce & Sports Facebook, Lior Barak, Senior Marketing Analyst Zalando, Rob Cassedy, General Manager Ebay Kleinanzeigen Ebay Inc. und Rowan Merewood, Developer Advocate Google, Themen rund um aktuelle und zukünftige Trends, Herausforderungen und mögliche Lösungen der E-Commerce Branche behandeln.

Die Teilnahme für Besucher an der Messe ist kostenfrei. Teilnehmer können sich hier registrieren.

Haben Sie Interesse an einer Teilnahme als Aussteller? OXID eSales, DHL, Hosting.de, DS Smith, LeaseWeb, AX Semantics, Händlerbund eV sind bereits dabei! Sehen Sie hier, welche Stände noch verfügbar sind.

The E-Commerce Berlin Expo will be taking place for the third time on February 15, 2018 at Station Berlin. Doors will open at 10 AM and is expected to welcome more than 4000 visitors. The annual fair has become one of the leading e-commerce events in the Berlin with representatives from Google, Otto Group and Alibaba Group as past participants. Learn more at: http://ecommerceberlin.com

