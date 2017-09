Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe des E-Commerce-Experten cateno geht in die 6. Runde!

, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Pressemitteilung: Die Fürther E-Commerce-Komplettlösungsanbieter laden Kunden und ausgewählte Interessenten am 28.09.2017 zur 6. cateno E-Commerce-Werkstatt in den Audi Sportpark nach Ingolstadt ein.

„Wir freuen uns sehr, dass die E-Commerce-Werkstatt nun schon zum sechsten Mal stattfindet. Vor einigen Jahren haben wir die Veranstaltungsreihe mit dem Ziel ins Leben gerufen, den Austausch unter den Online-Händlern zu fördern. Wie der Name schon sagt, geht es bei der E-Commerce-Werkstatt darum, gemeinsam die „Ärmel hochzukrempeln" und anzupacken! Langweilige Frontalpräsentationen gibt's woanders. Wir möchten, dass die Händler mitmachen, mitdenken und so besonders wertvollen Input mit nach Hause nehmen", erklärt Markus Meißner, Geschäftsführer von cateno.



Am 28.09.2017 werden hochkarätige Speaker erwartet, wie der stellvertretende Geschäftsführer des bevh Martin Groß-Albenhausen, der gemeinsam mit den Händlern 4 Fragen an die digitale Transformation in B2B und B2C beantworten wird. Außerdem wir Michael Gross, Entwickler des baygraph, das eBay-SEO-Tool vorstellen und live aufzeigen, wie eBay-SEO funktioniert. Exklusive News zu zwei Programmen von Amazon, die Nutzung von Smart Gloves oder eine Führung durch das Lager der Gilde Ingolstadt – cateno-Kunde und eine führende Marke im verarbeitenden Fleischergewerbe – runden die Agenda ab.

„Alle, die sich für die Einführung einer Warenwirtschaft und die Anbindung dieser an Online-Marktplätze und Onlineshop-Systeme interessieren, sind bei uns generell und ganz speziell bei der E-Commerce-Werkstatt genau richtig! Auch die Themen Lager und Versand werden natürlich eine große Rolle spielen“, verrät Markus Meißner weiter.

Die Tickets können direkt auf XING unter: https://www.xing.com/events/cateno-commerce-werkstatt-ingolstadt-1848729 erworben werden. Bei Fragen zu cateno oder zur Veranstaltung steht Ihnen das Vertriebsteam von cateno gerne zur Verfügung! Schreiben Sie in diesem Fall einfach eine E-Mail an vertrieb@cateno.de

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Pressemitteilung, die 1:1 übernommen wurde. Pressemitteilungen werden von uns weder auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft, noch spiegeln diese unsere Meinung wider oder werden von uns inhaltlich bewertet.