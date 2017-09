A-COMMERCE Day 2017

GD Star Rating

loading...

Pressemitteilung: Du kannst es kaum mehr erwarten und möchtest wissen, was dich am 09.11.2017 beim diesjährigen A-COMMERCE Day powered by plentymarkets erwartet? Auf der A-COMMERCE Facebook Seite werden ab jetzt laufend die Intro-Videos aller Speaker veröffentlicht. Den Start hat Patrick Kramer von Digiwell gemacht. Ebenfalls einen spannenden Ausblick auf ihren Vortrag gewährt Yvonne Bachmann vom Händlerbund. Schon gespannt wer als nächstes kommt?

Die Speaker im Überblick

Zu den diesjährigen Top-Speaker zählen u.a. Walter Kreisel, Geschäftsführer von Kreisel Systems GmbH, Thomas Brandtner, Leiter eCommerce bei Borussia Dortmund mit dem Thema “ MIT EMOTIONEN, LEIDENSCHAFT UND STORYTELLING ZUM ERFOLG!” oder auch Nicolas LeCloux, Geschäftsführer von true fruits, mit dem Titel “Vom Studentenprojekt zum Marktführer” lassen spannende Vorträge erwarten.

Das Programm bietet in jedem Fall für jeden Besucher passende Themengebiete.





Anzeige Mehr Erfolg mit AdWords – was Sie wissen müssen, um sofort Kosten zu sparen



AdWords zählt zu den Marketingmaßnahmen, mit denen das meiste Geld unnötig verbrannt wird. Der größte Fehler ist, kein Reporting oder ein schlechtes Reporting zu haben. Dicht gefolgt von der falschen, nur sehr oberflächlichen Betrachtung der Kennzahlen. Dabei kann alles so einfach sein.



Unser kostenloser Ratgeber gibt wertvolle Handlungsempfehlungen an die Hand, wie Onlinehändler ganz einfach deutlich mehr aus ihren AdWords-Kampagnen herausholen können.



Jetzt kostenlos runterladen

Neben interessanten Vorträgen, einer Podiumsdiskussion und spannenden Aktionen, wird es auch heuer wieder Workshops zu den unterschiedlichsten Themengebieten geben. Die Workshops sind in Basic & Advanced Wissens-Level unterteilt. Eine Vorab-Anmeldung ist nicht erforderlich.

Alle Speaker, Workshops und den detaillierten Zeitablauf gibt es im Programm.

Der Countdown läuft…. Sichere dir dein Ticket für DAS Event-Highlight

Der Sommer ist vorbei, die Ferien wurden in vollen Zügen ausgekostet… Und jetzt der Start in die Herbstsaison. Die E-Commerce Branche steht bekanntlich nie still. Und so hat sich auch in den letzten Monaten wieder viel getan. Erfahre alle News und Trends beim A-COMMERCE Day 2017 . Hol dir wertvolle Inputs und triff die für deinen Erfolg wichtigen Kontakte bei DEM österreichischen E-Commerce Event – A-COMMERCE unterstützt dich dabei!

Für alle Teilnehmer gilt auch heuer wieder: Euer Ticket bedeutet gleichzeitig auch ein Rundum- Sorglos-Paket, es inkludiert Essen, Getränke & WLAN.

Get your ticket for success.

Der Anton Award – der begehrte E-Commerce Preis aus Österreich

Als Highlight des A-COMMERCE Day wird auch 2017 wieder der Anton Award verliehen. Den begehrten Branchenpreis können Händler, Markenhersteller, Agenturen und Start Ups in einer der sechs Kategorien gewinnen. Ausgezeichnet werden österreichische Unternehmen, die sich für kundenfreundliche Lösungen im Online Bereich engagieren und somit die österreichische E-Commerce und Digital Landschaft vorantreiben.

Weitere Informationen zum Anton Award gibt es hier.

Die A-COMMERCE Day 2017 Hard-Facts:

Wo?

MGC Messe, Modecenterstraße 22, 1030 Wien

Wann?

Ab 08:30 Uhr ist Einlass. Das Programm startet – nach einer kleinen Stärkung – um 09:30 Uhr auf der Keynote-Stage.

Aussteller:

26 Aussteller aus den verschiedensten Bereichen der E-Commerce Branche. Hier geht’s zu den Ausstellern: https://www.a-commerce.at/day/#aussteller

Teilnehmer:

Rund 500 Teilnehmer aus ganz Europa

Formate:

Spannende Keynotes, Interaktive Workshops, Podiumsdiskussionen & Networking, Networking, Networking,…

Speaker:

Stephan Grad (A-COMMERCE), Martin Sonntag (Wirtschaftskammer Österreich), Jan Griesel (plentymarkets GmbH), Thomas Brandtner (BVB Merchandising GmbH), Raluca Radu (GPeC Romania), Christopher Laharner Scholz & Friends Digital Media GmbH), Walter Kreisel (Kreisel Systems GmbH), Thomas Nemayer (INTERSPORT Austria GmbH), Nicolas LeCloux (true fruits GmbH), Patrick Kramer (DIGIWELL – upgrading humans)

Workshops:

Basic & Advanced, hier geht’s zum Programm.

Tickets:

Zu den Tickets geht es hier