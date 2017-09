Unsere Verkaufsbörse gilt im E-Commerce als bekanntester Umschlagplatz für eingeführte Onlineshops. Die Verkaufsbörse kann von Verkäufern, wie auch Kaufinteressenten gleichermaßen garantiert kostenlos genutzt werden. Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zur Teilnahme!

(Anbietertext): Zum Verkauf steht ein individuell gestalteter Onlineshop mit begonnener SEO Optimierung. Ca. 1000 Produkte aus dem Bereich Festdekoration / Zubehör , der Onlineshop läuft über Whoocommerce und hat alle wichtigen Anbindungen. Das Sortiment könnte ohne Probleme ausgebaut werden- alle wichtigen Kontakte und Möglichkeiten sind vorhanden und werden mit übergeben. Durch Optimierung von SEO oder Werbeanzeigen können sofort Umsätze generiert werden. Die Domain wurde bereits vor 7 Jahren auf uns registriert und hat schon gute Positionierungen.

Amazonstore



Durch die Eintragung einer eigenen Marke können wir Produkte anbieten, an die sich niemand anhängen kann. Die EANS haben bereits sehr gute Positionierungen bei Amazon. Das Sortiment ist erprobt und es können ab den ersten Tag Umsätze generiert werden.

– eingetragene Marke mit Logo

– alle Lieferantenverbindungen Eigenanzeige

Zahlen:

Umsatz 2016: Ca. 400.000 EUR, Seit Gründung konnte der Umsatz jedes Jahr gesteigert werden – Das Unternehmen arbeitet gewinnbringend.

Sehr geringe Retourenquote von unter 4%

Der Lagerbestand ist momentan bei Amazon eingelagert, da ich nicht die Lagerkapazitäten hatte- wir haben Amazon auch als Versanddienstleister genutzt- wer die Möglichkeit hat die Ware selbst zu lagern und versenden hat auch hier ein riesiges Einsparpotenzial.

Aus persönlichen Gründen kann ich das Unternehmen nicht mehr weiter ausbauen. Da es an einer Schwelle steht an dem auch Personal benötigt wird suche ich jemanden der die Zeit und das Know How hat das Unternehmen nun groß zu machen. Das Sotiment ist erprobt, die Kontakte erstklassik und einer Vergrößerung in kurzer Zeit steht nichts im Wege.

Kaufpreis: Gern nehmen wir Vorschläge aufgrund der angegebenen Eckdaten an.

Kontaktaufnahme und Anfragen an festdeko@shopanbieter.de werden automatisiert an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.