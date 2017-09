GD Star Rating

Willkommen zum Wochenrückblick von shopanbieter.de! In der KW 35 gab Amazon den Bau eines neuen Logistikzentrums in Polen nahe der deutschen Grenze bekannt und Google ging einen Schritt auf die EU-Kommission zu und legte erste Vorschläge zu einer kartellrechtlich unbedenklichen Nutzung von Google Shopping vor. Und eine Studie von Aufgesang zeigt, wo der Traffic für Online-Shops eigentlich herkommt.

Die Themen der Woche

Ottos Miet-Programm Otto Now scheint gut zu laufen: Seit dem Start vor 9 Monaten wurde die Zahl der ausleihbaren Produkte von 80 auf 140 erhöht. Auch die einzelnen Sortimente wurden deutlich vertieft und die Miet-Konditionen ausgeweitet. Am meisten nachgefragt sind laut Otto Kaffee-Vollautomaten, Fernseher und Fitness-Geräte. Besonders erfreulich für Otto: Mit dem Miet-Service erreicht der Versender häufig Neukunden, die bisher noch nicht auf otto.de bestellt haben. >>>neuhandeln

Das Logistik-Startup Seven Senders hat eine Finanzspritze von 6,5 Millionen Euro erhalten. Zu den Investoren gehört auch René Köhler, Gründer von Internetstores (Fahrrad.de). Seven Senders versteht sich als zentrale Anbindungsplattform für lokale Paketdienstleister in ganz Europa. >>>deutsche-startups

Amazon baut im polnischen Kolbaskowo nahe der deutschen Grenze ein neues Fulfillment-Zentrum. Das Bauwerk soll 161.500 Quadratmeter umfassen und wird etwa 96 Millionen Euro kosten. 1.000 neue Arbeitsplätze sollen in dem Zentrum entstehen. >>>Panattoni Europe

Vendor oder Seller: Beide Amazon-Programme für Marketplace-Händler haben ihre Vor- und Nachteile. etailment gibt detaillierte Antworten auf die Frage, ob Seller die Einladung ins Vendor-Programm annehmen sollten – oder besser nicht.

Google hat der EU-Kommission fristgerecht erste Auskunft darüber gegeben, wie das US-Unternehmen die Auflagen zu seinen Produkt-Anzeigen in Suchmaschinenergebnissen umsetzen will. Die EU-Wettbewerbshüter hatten Google Ende Juni mit einer Rekordstrafe in Höhe von 2,42 Milliarden Euro belegt, da das Internetunternehmen seine dominierende Position zum Schaden von Konkurrenten und Verbrauchern missbraucht habe. >>>Internetworld

Ist die Website erst ordentlich für den mobilen Zugriff optimiert, ist die Arbeit damit nicht getan, warnt Konversionskraft. Denn die meisten mobilen Nutzer springen ab, wenn der Checkout nicht für mobile Bedürfnisse optimiert wird. Eine Checkliste zum Download hilft bei der Optimierung.

Die Diskussion der Woche

Kurz vor der dmexco überschlagen sich die Hersteller von Shopsystemen aktuell mit Buzzwords. Oliver Kling von dotsource hat sich das Bullshit-Bingo von „Everywhere Commerce“ bis „Commerce OS“ genauer angeschaut.

Die Zahl der Woche

Der wichtigste Traffic-Generator für Online-Shops ist und bleibt die organische Suche, so eine Studie der Online-Marketing-Agentur Aufgesang. Auch Adwords behält seine Bedeutung als Traffic-Bringer bei. Rückläufig ist dagegen der direkte Traffic sowie der Traffic aus Facebook.

Die Zukunft der Woche

Angesichts der steigenden Anzahl an Online-Transaktionen hat China das erste digitale Gericht eingerichtet, das Gerichtsverfahren ausschließlich online durchführen soll. Dieses Gericht in Hangzhou, dem chinesischen Zentrum des Online-Handels, ist zuständig für Streitigkeiten in Zusammenhang mit dem Internet-Handel, wie zum Beispiel über online abgeschlossene Kaufverträgen, Online-Urheberrechte oder über den Schutz persönlicher Rechte im Internet. Alle Prozesse sollen komplett digital durchgeführt werden – von der Einreichung der Klage bis hin zu Gerichtsverhandlungen per Video-Konferenz.