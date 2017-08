Die eCommerce-Branche trifft sich beim Tag des Onlinehandels in Berlin

GD Star Rating

Am 31. August 2017 veranstaltet der Bundesverband Onlinehandel in Berlin wieder den Tag des Onlinehandels – weil wir Onlinehandel lieben!

Diesmal werden um die 300 eCommerce-Experten, Händler und Marktplatz-Vertreter erwartet, die sich zum Status quo des Onlinehandels austauschen. Als besonderes Highlight haben die Teilnehmer außerdem die Gelegenheit, sich vor Ort mit 20 eBay Mitarbeitern und VIPs in intensiven Workshops auszutauschen.

Neben den Vorträgen und Workshops finden dieses Jahr erstmalig Expertentische statt, wo sich Händler mit Händlern austauschen.

Zur geplanten Agenda gehören u.a. folgende Workshops und Expertentische:

eBay: eBay Policy oder eBay Platin Shop Workshop mit z.B. Denis Burger, eBay

Workshop mit z.B. Denis Burger, eBay Steuern: “ Umsatzsteuer – Risiken erkennen und kontrollieren” (Roger Gothmann, Taxdoo)

– Risiken erkennen und kontrollieren” (Roger Gothmann, Taxdoo) Personal: “Der neue Ausbildungsberuf eCommerce-Kaufmann” (Martin Gross-Albenhausen, bevh) oder “ Fachleute finden, gewinnen und halten” (Kerstin Prothmann, HRpepper)

eCommerce-Kaufmann” (Martin Gross-Albenhausen, bevh) oder “ finden, gewinnen und halten” (Kerstin Prothmann, HRpepper) Recht: “ Schlichten ist besser als Richten – wann sich Schlichten für den Unternehmer lohnt” (Felix Braun, Verbraucherschlichtungsstelle) oder “Wie kann ich mich gegen Abmahnungen versichern?” (Gotthard Thessel, Sodalitas)

ist besser als Richten – wann sich Schlichten für den Unternehmer lohnt” (Felix Braun, Verbraucherschlichtungsstelle) oder “Wie kann ich mich gegen versichern?” (Gotthard Thessel, Sodalitas) Amazon, Amazon, Amazon, z.B. Michael Gabrielides, Amalyze AG: Erfolgreich mit SEO auf Amazon

Die vollständige Agenda können Sie online einsehen.

Lassen Sie sich dieses Highlight-Event der deutschen eCommerce-Branche nicht entgehen und seien Sie am 31.8.2017 beim Tag des Onlinehandels in Berlin mit dabei!

Sichern Sie Ihr Ticket jetzt >> online.

50% Rabatt gibt es mit dem Gutschein-Code: shopanbieter-tdoh17