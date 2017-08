Unsere Verkaufsbörse gilt im E-Commerce als bekanntester Umschlagplatz für eingeführte Onlineshops. Die Verkaufsbörse kann von Verkäufern, wie auch Kaufinteressenten gleichermaßen garantiert kostenlos genutzt werden. Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zur Teilnahme!

, 3.0 out of 5 based on 2 ratings

GD Star Rating

loading...

(Anbietertext): Wir haben unseren Duft & Kosmetikshop (Top-Level-Domain) mit Magento im Jahre 2011 gelauncht. Der Shop wurde als Portfolio-Erweiterug unserer bestehenden Onlineportale entwickelt. Gestartet sind wir mit einem eigenen Lager und konnten uns aufgrund der Übernahme eines langjährigen Betriebes inklusive Personal die Kontakte und Lieferverträge zu einem Grosshandelsnetzwerk in ganz Europa sichern.

Die Ist-Situation:

Aufgrund massiver Änderungen in der Personalstruktur in der Leitung und im Einkauf betreiben wir den Shop seit ca. 3 Jahren im Nebenerwerb. Es gibt eine CPO Drop-Shipping Kooperation mit einem der günstigsten Anbieter auf dem gesamten Markt. Durch diese Kooperation verfügen wir bis zu 10.000 Artikel die alle lagermäßig bevorratet werden. Die Lieferzeit beträgt 1-2 Werktage nach Zahlungseingang. Die Artikel werden per CSV-Datentransfer mehrmals am Tag aktualisiert. Die Produktfotos sind alle individuell erstellt und entsprechen der höchsten Qualität. Wir sind seit 2011 Trusted-Shop zertifiziert und waren vor 2 Jahren Stiftung-Warentest Sieger. Bei etlichen der über 150 Marken sind entsprechende SEO-Texte erstellt worden. Eigenanzeige

Machen Sie mehr aus Ihrem Umsatz!



Wir veranstalten wieder regelmäßig kostenlose Webinare zu Themen rund um Controlling & Analyse im E-Commerce. Profitieren Sie von unserer Erfahrung. So erhalten Sie umfangreiches Insider-Wissen auf dem Weg zu mehr Erfolg – übersichtlich, relevant und kostenlos.



Jetzt kostenlos erfolgreicher werden

Warum wir verkaufen:

Aufgrund neuer arbeitsintensiver Aufgaben und Projekte sind wir seit geraumer Zeit nicht mehr in der Lage den Shop professionell weiter zu führen. Ein Update auf die aktuellste Magento-Version wird empfohlen.

Marketing:

Es besteht eine Adressbank von ca. 14.000 Newsletter-Abonnenten. Durch Google-Hamburg wurden mehrere AdWords Kampagnen professionell angelegt. Hier steckt noch ein großes Umsatz-Potential. Über 6.000 Keywords in den Google Top 100 wie z.B. Parfum günstig, Parfum kaufen, Parfum online, Herrendüfte, Damendüfte etc.

Zahlen / Fakten:

Umsatzzahlen lt. Analytics:

2011 = 129.585 EUR

2012 = 264.158 EUR

2013 = 226.120 EUR

2014 = 273.080 EUR

2015 = 221.067 EUR

2016 = 154.602 EUR (Umstellung im Shop ca. 6 Monate)

2017 bis 31.7.17 = 202.495 EUR

Trusted-Shop-Zertifiziert

Händlerbund-Zertifiziert

Aktuelle Conversionrate 3,38 %

Einzigartiges Lieferanten Netzwerk (optional):

Falls Sie neben der Drop-Shipping Kooperation selbst handeln möchten, bieten wir Ihnen ein europäisches Netzwerk an Grosshändlern welche zum Teil keine neuen Händler mehr aufnehmen. Durch uns erreichen Sie dort eine Listung zu allen führenden Marken.

Kaufpreis: 45.000 EUR

Kontaktaufnahme und Anfragen an parfum@shopanbieter.de werden automatisiert an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.