(Anbietertext): Aus privaten Gründen steht unser 2010 gegründeter Onlineshop (Designartikel, Lifeystyle, Geschenkideen) zum Verkauf. Was im Nebenverdienst begann ist mittlerweile zu einem Onlineshop mit einem ordentlichen Jahresumsatz gewachsen. Aus zeitlichen Gründen ist ein Weiterführen des Shops in dieser Größe und aufgrund privater und anderer geschäftlicher Veränderungen nicht mehr möglich.

Betriebswirtschaftliche Zahlen: 

Jahresumsatz 360 T€ – 400 T€ netto in 2017 erwartet 

Umsatzwachstum pro Jahr 15-20 % (Prognose Juli 2017) 

Besucher Shop: ca. 12.000 p./Monat 

Kunden: über 38.000 

Wareneinsatz: ca. 48% 

Warenkorb über Amazon ca. 40 Euro /Bestellung (Zeitraum Juli.16-Juli.17) 

Warenkorb im Webshop ca. 73 Euro / Bestellung (Zeitraum Juli 16–Juli 17) 

Niedrige Retourenquote: 4-5 % in 2017

In vielen Bereichen noch hohes Wachstumspotenzial vorhanden: Marketing, Presse, Affiliate, Ebay etc. Eigenanzeige

Eckdaten: 

Aktuelles Shopdesign, Relaunch auf Responsive Webdesign in 2016 plus stetige Weiterentwicklung auch in 2017

Markenauftritt auf Facebook, Instagram und Youtube 

Affiliate über belboon angebunden 

Newsletter Versand mit Schnittstelle zu Newsletter2go vorhanden 

Intelligente Suche (Findologic) im Shop eingebunden 

Ca. 2.800 Artikel sofort verfügbar im eigenem Lager (Warenlager ca. 250 T€ EK netto) 

Nur namhafte Hersteller aus den Bereichen Design & Lifestyle (keine Billiganbieter) 

Exzellente Lieferantenverbindungen (teilweise Premiumpartnerschaften aufgrund langjähriger positiver Zusammenarbeit)

Seit 2011 am Markt und Trusted Shops zertifiziert- 

Shopsystem inklusive Warenwirtschaft: plentysystems, Kundencenter, Buchhaltungsanbindung sowie Versandprozesse und Lager über pixi Versandhandelssoftware 

Integrierte Zahlungsmethoden: Vorkasse, Nachnahme, PayPal Plus (mit Rechnungskauf, Lastschrift, Kreditkarte) Paypal Express sowie Amazon Payments. 

Hoher Automatisierungsgrad (Laufwegoptimiertes Lager, automatischer Rechnungs- und Versandlabel Druck) einfache Handhabung

Anbindung an alle wichtigen Marktplätze wie Amazon, Rakuten, Allyouneed, Hood, und Ebay (wird aber noch nicht intensiv genutzt) 

Anbindung an google Shopping (Conversion Rate 2,2 % von 10/201606/2017) 

Anbindung an Preisoptimierungssoftware bei Amazon direkt über die Warenwirtschaft inkl. Schnittstelle zur Steuerung direkt aus der Warenwirtschaft 

Kundenbewertungen: 4,9 von 5,0 im Shop e-Komi sowie google Kundenbewertung und 100% von 100% bei Amazon  Lagerregale können übernommen werden. 

Schreibtische, PC, Stühle, Drucker, vorhanden. 

Briefpapier sowie Paketklebeband im Cooperate Design vorhanden 

Kein Personal das übernommen werden muss. Abwicklung kann selbst abgewickelt werden. Einsparpotential ca. 800 Euro Netto/Monat 

Einsparungspotential im Bereich der Artikelanlage (Daten einpflegen, Bilder hochladen, Verlinkungen, Texten) möglich. Einsparpotential rund 350 Euro Netto/Monat 

Kosteneinsparung im Bereich des Content Marketing und Social Media Marketing möglich, keine Vertragslaufzeit. Einsparpotential ca. 1300 Euro Netto/Monat 

Gesamteinsparpotential rund 2450 Euro im Bereich zugekaufter Leistung.  Neuheiten sind im Backend angelegt unter anderem eine neue Premiummarke.

Kaufpreis: Warenlager muss übernommen werden, Anbindungen, Webshop, Kundendaten, SI nach VHB.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir derzeit den Shop anonymisiert anbieten. Der Shop befindet sich im laufenden Tagesgeschäft und wir wollen unsere Kunden und Lieferanten derzeit nicht verunsichern.

Kontaktaufnahme und Anfragen an lifestyle@shopanbieter.de werden automatisiert an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.