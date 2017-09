Experten-Webinar: Was ist mein Onlineshop wert und was muss ich bei einem Verkauf beachten?

GD Star Rating

Die Frage nach dem Wert des eigenen Online-Shops treibt vermutlich jeden Shop-Betreiber um. Und das ist auch gut so!

Schließlich geht es für jeden Händler auch um die Schaffung von Unternehmenswerten. Daher sollte jeder Online-Händler mindestens einmal jährlich den Wert seines Shops ermitteln und dann mit den vorherigen Werten vergleichen.

Elementar wird diese Fragestellung, wenn sich Online-Händler mit dem Gedanken ihr mühsam aufgebautes Geschäft zu verkaufen. Dann aber kommen noch etliche weitere Unklarheiten und Fragen auf sie zu.

In diesem Webinar erklären wir:

Wie sie den Wert Ihres Onlinehandels ermitteln

Unternehmenswert vs. Kaufpreis – was am Markt wirklich gezahlt wird

Welche Faktoren für einen hohen oder einen niedrigen Verkaufspreis sorgen

Was Sie tun können um die „Braut aufzuhübschen“

Wann der richtige Zeitpunkt für den Verkauf ist

Wer die potentiellen Käufer sind und was deren Erwartungshaltung (Earn Out, Verkäuferdarlehen, Mitarbeit etc.) ist

Wie der Verkauf abläuft und was schiefgehen kann

Wie es nach dem Verkauf weitergeht

Wann?

Donnerstag, den 05. Oktober 2017, 11:00 – 11:45 Uhr

Zielgruppe:

Shop-Betreiber, E-Commerce Manager, Marketingleiter und sonstige Entscheider

Kosten:

Keine

