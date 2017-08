Shopware als â€žInnovator des Jahresâ€œ ausgezeichnet

GD Star Rating

Pressemitteilung: Die shopware AG hat ihren Ruf als visionär getriebenes Unternehmen einmal mehr unterstrichen. Die renommierte Wirtschaftszeitschrift brand eins Wissen hat den Shopsystem-Hersteller in Zusammenarbeit mit dem Statistikportal Statista als „Innovator des Jahres 2017“ ausgezeichnet.

Die Ermittlung der innovationsprämierten Unternehmen, die bereits zum zweiten Mal in dieser Form stattfand, war fundiert und zeitintensiv. Rund 2.000 Wirtschaftsvertreter, 250 Experten des Berliner Instituts für Innovation und Technik sowie rund 20.000 Führungskräfte und Angestellte des Statista Expertenpanels wurden befragt, um die innovativsten Unternehmen zu bestimmen. Die shopware AG wurde dabei in gleich drei Bereichen auf die vorderen Plätze gewählt. „Innovation ist, was uns antreibt und wir verstehen uns als Innovationstreiber im eCommerce. Diese Auszeichnung macht uns sehr stolz und bestätigt uns darin, dass wir auf dem richtigen Weg sind, den weltweiten Handel zu revolutionieren", freut sich Shopware-Vorstand Sebastian Hamann.



Bei der täglichen Arbeit der shopware AG seien Innovation und visionäres Handeln selbstverständlich und ergäben sich bereits aus dem Unternehmensleitsatz stets offen, authentisch und visionär zu handeln. „Wir investieren jährlich 10% vom Unternehmensgewinn in die Forschung. In unseren futuristischen Shopware Labs experimentieren wir mit Zukunftstechnologien, im Rahmen regelmäßig stattfindender Think Tanks tauschen wir uns mit externen Experten aus und während Software- und Hardware-Hackathons können unsere Mitarbeiter ihrer Kreativität freien Lauf lassen und über den Tellerrand blicken“, sagt Sebastian Hamann. Aktuell beschäftigt sich Shopware unter anderem mit künstlicher Intelligenz und massentauglichen 3D-Produktvisualisierungsmöglichkeiten.

Auf Seiten der Statista GmbH weiß man einen derartigen Einsatz zu würdigen. „Die ausgezeichneten Unternehmen heben sich durch ihre Dienstleistungen und Produkte, durch kluge Prozesse oder eine besondere Unternehmenskultur deutlich vom Wettbewerb ab“, begründet Dr. Friedrich Schwandt, Geschäftsführer der Statista GmbH, die Auszeichnung der ausgewählten Unternehmen.

Weitere Informationen zur Auszeichnung finden Interessenten unter www.brandeins.de/wissen/start, alles zur shopware AG unter de.shopware.com.

